Вторая мобилизация в 2025 году — мнение эксперта

Posted 26 февраля, 02:15
Published 26 февраля, 02:15
Modified 26 февраля, 02:17
Updated 26 февраля, 02:17
Военный аналитик Александр Чугай из Новосибирска затронул тему возможного расширения мобилизационных мероприятий в 2025 году. Его комментарии прозвучали на фоне активизации общественных дискуссий, связанных с третьей годовщиной начала СВО (24 февраля 2025 года).
Чугай отметил, что, несмотря на рост запросов в соцсетях и медиа о «второй волне», власти последовательно опровергают планы по масштабному призыву граждан. Эксперт отметил, что текущие учения носят исключительно плановый характер и направлены на совершенствование взаимодействия подразделений, пишет Сиб.фм. Речь идёт о повышении квалификации военнослужащих-контрактников, а не о мобилизации резерва.
Напряженность в обществе сохраняется с осени 2022 года, когда был объявлен частичный призыв. Чугай считает, что риски новой мобилизации минимальны при сохранении текущей динамики боевых действий. Сейчас ресурсная база позволяет избежать повторения сценария 2022 года. Однако гражданам, относящимся к мобилизационному резерву, стоит своевременно актуализировать данные в военкоматах.