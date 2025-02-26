Вторая мобилизация в 2025 году — мнение эксперта

Чугай отметил, что, несмотря на рост запросов в соцсетях и медиа о «второй волне», власти последовательно опровергают планы по масштабному призыву граждан. Эксперт отметил, что текущие учения носят исключительно плановый характер и направлены на совершенствование взаимодействия подразделений, пишет Сиб.фм. Речь идёт о повышении квалификации военнослужащих-контрактников, а не о мобилизации резерва.