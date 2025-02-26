Жители Новосибирска задыхаются от грязного воздуха

Экологи говорят, что превышения фиксируются в этих районах не первый год и нужна модернизация фильтров на ТЭЦ-3 и ТЭЦ-5, а также расширение зелёных зон для нейтрализации пыли. Новосибирск входит в топ-15 российских городов с самым высоким уровнем загрязнения атмосферы, уступая Норильску и Чите. Тем временем стало известно, когда уйдут морозы из региона.