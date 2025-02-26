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Posted 26 февраля, 06:00

Published 26 февраля, 06:00

Modified 26 февраля, 06:02

Updated 26 февраля, 06:02

Воздух грязный

Жители Новосибирска задыхаются от грязного воздуха

26 февраля 2025, 06:00
Фото: 1MI. Воздух грязный
Два района Новосибирска столкнулись с повышенным загрязнением воздуха, о чем говорят данные Западно-Сибирского гидрометцентра.

Заельцовский и Ленинский районы Новосибирска оказались в зоне риска из-за систематического превышения норм по вредным веществам в атмосфере. Гидрометцентр подтверждает ухудшение качества воздуха.

Заельцовский район: концентрация взвешенных частиц (пыли) превысила ПДК в 1,0 раза. Основные источники: выбросы промышленных предприятий, движение транспорта по магистралям, строительные работы.

Ленинский район: уровень оксида углерода (CO) достиг 1,2 ПДК. Главные причины: работа ТЭЦ, плотный трафик на улицах Станиславского и Титова.

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Чем опасны выявленные вещества?

Пыль способна проникать в лёгкие и кровоток, провоцируя респираторные заболевания, аллергии и обострение астмы.

Оксид углерода относится к IV классу опасности, но при хроническом воздействии вызывает головные боли, снижение когнитивных функций и кислородное голодание тканей.

Экологи говорят, что превышения фиксируются в этих районах не первый год и нужна модернизация фильтров на ТЭЦ-3 и ТЭЦ-5, а также расширение зелёных зон для нейтрализации пыли. Новосибирск входит в топ-15 российских городов с самым высоким уровнем загрязнения атмосферы, уступая Норильску и Чите. Тем временем стало известно, когда уйдут морозы из региона.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Воздух#Черное небо
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