Жителям Новосибирской области раздадут деньги на Масленицу

Posted 26 февраля, 06:25
Published 26 февраля, 06:25
Modified 26 февраля, 06:27
Updated 26 февраля, 06:27
Народные гуляния на Масленицу пройдут во всех районах региона. С зимой будут прощаться тысячи новосибирцев. Не станет исключением и Каргатский район, где 1 марта задуман праздник для сибиряков.
Организаторы пригласили местных жителей для участия в конкурсах различной направленности. Для самых активных администрация, вместе со спонсорами праздника, приготовили подарки. Некоторым достанутся даже денежные призы и другие ценности.
Конкретные суммы не раскрываются. О денежных призах в других районах Новосибирской области местные власти пока не сообщали. Ранее была опубликована программа празднования Масленицы в городе.