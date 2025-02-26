atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 26 февраля, 06:25

Published 26 февраля, 06:25

Modified 26 февраля, 06:27

Updated 26 февраля, 06:27

Зиму скоро проводят

Жителям Новосибирской области раздадут деньги на Масленицу

26 февраля 2025, 06:25
Фото: 1MI. Зиму скоро проводят
В Новосибирской области запланировано празднование Масленицы: сибирякам рассказали о ценных призах.

Народные гуляния на Масленицу пройдут во всех районах региона. С зимой будут прощаться тысячи новосибирцев. Не станет исключением и Каргатский район, где 1 марта задуман праздник для сибиряков.

Организаторы пригласили местных жителей для участия в конкурсах различной направленности. Для самых активных администрация, вместе со спонсорами праздника, приготовили подарки. Некоторым достанутся даже денежные призы и другие ценности.

Конкретные суммы не раскрываются. О денежных призах в других районах Новосибирской области местные власти пока не сообщали. Ранее была опубликована программа празднования Масленицы в городе.

Жители Новосибирска задыхаются от грязного воздуха
Узнать подробнее
Читайте также:
В Новосибирске на Хилке появилась стоянка-невидимка для фурКак сохранить деньги в доме — топ секретных народных приметВ Новосибирской области суд наказал торговцев контрафактным алкоголем
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Праздник#Деньги#Масленица
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 (905) 192-29-13, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика