atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 27 февраля, 02:18

Published 27 февраля, 02:18

Modified 27 февраля, 02:20

Updated 27 февраля, 02:20

Какая будет погода

Аномальная погода обрушится на Новосибирскую область

27 февраля 2025, 02:18
Фото: Артем Шершнев. 1MI. Какая будет погода

В Новосибирске ожидается аномальная погода в марте

В Новосибирской области весной будет нетипичная погода, о чем свидетельствуют данные специальных сервисов.

Март станет теплым месяцем весны, но практически без плюсовых температур. На первой неделе столбик термометра покажет -6…0 днем и -10…-2 ночью. А вот 16 числа похолодает до -13 днем и -16 ночью.

В последнюю декаду потеплеет до 0. Сам по себе месяц окажется весьма снежным. Больше всего его выпадет 6 и 7 марта. Ясных дней практически не будет. Такие данные дает «Яндекс. Погода».

Сайт world-weather прогнозирует потепление до +3 днем 12 марта. Ясные дни без осадков начнутся с 14 по 20 число. С 17 марта и до конца месяца дневные температуры станут варьироваться в пределах -4…+1. Ранее до Новосибирска не могли долететь самолеты.

В Новосибирске нелегальных мигрантов обнаружили на складах маркетплейсов
Узнать подробнее
Читайте также:
Суд Новосибирска рассмотрит дело о гибели рабочего из-за нарушений на стройкеСын Мии из Новосибирского зоопарка очаровал манулолюбов всего мираВ Новосибирской области суд наказал торговцев контрафактным алкоголем
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Погода#Тепло#Весна
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 (905) 192-29-13, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика