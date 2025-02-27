Аномальная погода обрушится на Новосибирскую область

Posted 27 февраля, 02:18
Published 27 февраля, 02:18
Modified 27 февраля, 02:20
Updated 27 февраля, 02:20
Март станет теплым месяцем весны, но практически без плюсовых температур. На первой неделе столбик термометра покажет -6…0 днем и -10…-2 ночью. А вот 16 числа похолодает до -13 днем и -16 ночью.
В последнюю декаду потеплеет до 0. Сам по себе месяц окажется весьма снежным. Больше всего его выпадет 6 и 7 марта. Ясных дней практически не будет. Такие данные дает «Яндекс. Погода».
Сайт world-weather прогнозирует потепление до +3 днем 12 марта. Ясные дни без осадков начнутся с 14 по 20 число. С 17 марта и до конца месяца дневные температуры станут варьироваться в пределах -4…+1. Ранее до Новосибирска не могли долететь самолеты.