Бездомные собаки пугают новосибирских школьников: к делу подключилась прокуратура

Posted 27 февраля, 13:29
Published 27 февраля, 13:29
Modified 27 февраля, 13:31
Updated 27 февраля, 13:31
Появление стаи собак возле одной из школ Ленинского района Новосибирска вызвало беспокойство у родителей. После сообщений СМИ прокуратура заявила о проведении проверки.
Сотрудники прокуратуры проверят соблюдение требований безопасности не только со стороны администрации школы, но также со стороны органов местного самоуправления. Задача состоит не только в расследовании данного инцидента, но также в предотвращении подобных случаев в будущем, так как стаи бездомных собак представляют серьезную угрозу безопасности детей
Ранее прокуратура инициировала проверку по сообщению о коммунальной аварии на улице Курчатова.