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Posted 27 февраля, 13:29

Published 27 февраля, 13:29

Modified 27 февраля, 13:31

Updated 27 февраля, 13:31

Дети не могут спокойно находиться на территории школы

Бездомные собаки пугают новосибирских школьников: к делу подключилась прокуратура

27 февраля 2025, 13:29
Фото: 1MI. Дети не могут спокойно находиться на территории школы

Бездомные собаки на территории школы пугают детей и родителей в Новосибирске

Прокуратура Ленинского района проверит сообщение о бездомных животных на территории образовательного учреждения.

Появление стаи собак возле одной из школ Ленинского района Новосибирска вызвало беспокойство у родителей. После сообщений СМИ прокуратура заявила о проведении проверки.

Сотрудники прокуратуры проверят соблюдение требований безопасности не только со стороны администрации школы, но также со стороны органов местного самоуправления. Задача состоит не только в расследовании данного инцидента, но также в предотвращении подобных случаев в будущем, так как стаи бездомных собак представляют серьезную угрозу безопасности детей

Ранее прокуратура инициировала проверку по сообщению о коммунальной аварии на улице Курчатова.

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