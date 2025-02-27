Бездомные собаки пугают новосибирских школьников: к делу подключилась прокуратура

Сотрудники прокуратуры проверят соблюдение требований безопасности не только со стороны администрации школы, но также со стороны органов местного самоуправления. Задача состоит не только в расследовании данного инцидента, но также в предотвращении подобных случаев в будущем, так как стаи бездомных собак представляют серьезную угрозу безопасности детей