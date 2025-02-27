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Posted 27 февраля, 05:17

Published 27 февраля, 05:17

Modified 27 февраля, 05:17

Updated 27 февраля, 05:17

Диетолог Райхель рассказала о пользе и вреде гематогена

27 февраля 2025, 05:17
Гематоген — знакомое многим с детства лакомство, которое часто ассоциируется с чем-то нужным для здоровья.

Соответствует ли это действительности и всем ли можно его употреблять, разбирался вместе с медиком журналист sovainfo.ru.

Врач-диетолог Елена Райхель рассказала, что этот батончик изготавливается из крови животных (чаще всего крупного рогатого скота), обогащается сахаром, патокой, сгущенным молоком и другими добавками.

Главное действующее вещество — альбумин, белок, необходимый для образования гемоглобина. Благодаря ему гематоген иногда рекомендуют в качестве дополнительного источника железа, для профилактики анемии.

Однако медик отмечает, что не стоит считать этот батончик панацеей от всех бед:

— Количество потребляемого гематогена должно быть умеренным. Лучше всего перед этим проконсультироваться со специалистом. Взрослому человеку достаточно 1-2 батончика в неделю, детям — не более одного. Переизбыток железа может быть так же вреден, как и его недостаток, приводя к проблемам с желудочно-кишечным трактом и печенью.

Гематоген может быть полезен людям с:

— недостатком железа в организме, при диагностированной анемии эта полезная сладость может выступать в качестве вспомогательного средства, но только по назначению врача. Это не заменит полноценное лечение;

— повышенной потребностью в белке. Например, в период восстановления после болезни или интенсивных физических нагрузок.

А в этих случаях гематоген противопоказан:

— аллергия на компоненты продукта: молоко, сахар или сам альбумин;

— заболевания печени и почек: избыток железа может ухудшить состояние этих органов;

— диабет: высокое содержание сахара делает гематоген нежелательным продуктом;

— дети до 3 лет: из-за высокой концентрации железа и потенциального риска аллергических реакций.

Елена Райхель напомнила, что гематоген — это пищевой продукт, а не лекарственное средство. Он может быть полезным дополнением к рациону, но не способен решить все проблемы со здоровьем.

Перед его употреблением, особенно детям и людям с хроническими заболеваниями, необходима консультация врача.

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