Диетолог Райхель рассказала о пользе и вреде гематогена

Posted 27 февраля, 05:17
Published 27 февраля, 05:17
Modified 27 февраля, 05:17
Updated 27 февраля, 05:17
Соответствует ли это действительности и всем ли можно его употреблять, разбирался вместе с медиком журналист sovainfo.ru.
Врач-диетолог Елена Райхель рассказала, что этот батончик изготавливается из крови животных (чаще всего крупного рогатого скота), обогащается сахаром, патокой, сгущенным молоком и другими добавками.
Главное действующее вещество — альбумин, белок, необходимый для образования гемоглобина. Благодаря ему гематоген иногда рекомендуют в качестве дополнительного источника железа, для профилактики анемии.
Однако медик отмечает, что не стоит считать этот батончик панацеей от всех бед:
— Количество потребляемого гематогена должно быть умеренным. Лучше всего перед этим проконсультироваться со специалистом. Взрослому человеку достаточно 1-2 батончика в неделю, детям — не более одного. Переизбыток железа может быть так же вреден, как и его недостаток, приводя к проблемам с желудочно-кишечным трактом и печенью.
Гематоген может быть полезен людям с:
— недостатком железа в организме, при диагностированной анемии эта полезная сладость может выступать в качестве вспомогательного средства, но только по назначению врача. Это не заменит полноценное лечение;
— повышенной потребностью в белке. Например, в период восстановления после болезни или интенсивных физических нагрузок.
А в этих случаях гематоген противопоказан:
— аллергия на компоненты продукта: молоко, сахар или сам альбумин;
— заболевания печени и почек: избыток железа может ухудшить состояние этих органов;
— диабет: высокое содержание сахара делает гематоген нежелательным продуктом;
— дети до 3 лет: из-за высокой концентрации железа и потенциального риска аллергических реакций.
Елена Райхель напомнила, что гематоген — это пищевой продукт, а не лекарственное средство. Он может быть полезным дополнением к рациону, но не способен решить все проблемы со здоровьем.
Перед его употреблением, особенно детям и людям с хроническими заболеваниями, необходима консультация врача.