atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 27 февраля, 03:07

Published 27 февраля, 03:07

Modified 27 февраля, 03:09

Updated 27 февраля, 03:09

Директора будут судить

Директор новосибирской компании пойдет под суд за аферу с госзакупками

27 февраля 2025, 03:07
Фото: 1MI. Директора будут судить
Глава новосибирской фирмы ответит перед судом за аферу с госзакупками, о чем информировали в СКР.

В Кемеровской области возбуждено уголовное дело в отношении директора компании из Новосибирска, подозреваемого в мошенничестве при исполнении государственных контрактов (ч. 5 ст. 159 УК РФ).

В 2023 году обвиняемый заключил два контракта с администрацией Новокузнецкого округа на поставку водонагревательного оборудования. Однако вместо него, фирма предоставила: 7 котлов с заниженными характеристиками мощности и изделия, себестоимость которых была на 60% ниже заявленной в документах. По оценкам экспертов, ущерб составил 5 млн рублей.

В рамках дела силовики нашли во время обыска у фигуранта 300 тыс. руб. и документы, подтверждающие подделку сертификатов соответствия.

При доказательстве вины директору грозит: до 10 лет колонии; штраф до 1 млн руб. или запрет на занятие руководящих должностей до 3 лет. Другой суд рассмотрит дело о гибели рабочего из-за нарушений на стройке.

Под Новосибирском произошло землетрясение
Узнать подробнее
Читайте также:
Аномальная погода обрушится на Новосибирскую областьВ Новосибирске продают уникальные подарки Дональда ТрампаВ Новосибирске нелегальных мигрантов обнаружили на складах маркетплейсов
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Суд#Мошенничество#Уголовное дело#Кемеровская область
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 (905) 192-29-13, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика