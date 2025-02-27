Директор новосибирской компании пойдет под суд за аферу с госзакупками

В 2023 году обвиняемый заключил два контракта с администрацией Новокузнецкого округа на поставку водонагревательного оборудования. Однако вместо него, фирма предоставила: 7 котлов с заниженными характеристиками мощности и изделия, себестоимость которых была на 60% ниже заявленной в документах. По оценкам экспертов, ущерб составил 5 млн рублей.