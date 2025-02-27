Директор новосибирской компании пойдет под суд за аферу с госзакупками

Posted 27 февраля, 03:07
Published 27 февраля, 03:07
Modified 27 февраля, 03:09
Updated 27 февраля, 03:09
В Кемеровской области возбуждено уголовное дело в отношении директора компании из Новосибирска, подозреваемого в мошенничестве при исполнении государственных контрактов (ч. 5 ст. 159 УК РФ).
В 2023 году обвиняемый заключил два контракта с администрацией Новокузнецкого округа на поставку водонагревательного оборудования. Однако вместо него, фирма предоставила: 7 котлов с заниженными характеристиками мощности и изделия, себестоимость которых была на 60% ниже заявленной в документах. По оценкам экспертов, ущерб составил 5 млн рублей.
В рамках дела силовики нашли во время обыска у фигуранта 300 тыс. руб. и документы, подтверждающие подделку сертификатов соответствия.
При доказательстве вины директору грозит: до 10 лет колонии; штраф до 1 млн руб. или запрет на занятие руководящих должностей до 3 лет. Другой суд рассмотрит дело о гибели рабочего из-за нарушений на стройке.