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Posted 27 февраля, 12:39

Published 27 февраля, 12:39

Modified 27 февраля, 12:41

Updated 27 февраля, 12:41

Какая больница хуже

Холод в палатах и хамство медиков: народный антитоп худших больниц Новосибирска

27 февраля 2025, 12:39
Фото: atas.info. Какая больница хуже

Пациенты составили антирейтинг больниц Новосибирска

В Новосибирске назвали самые худшие больницы по субъективному мнению жителей города: отзывы были опубликованы в сервисе 2ГИС.

Пациенты составили рейтинг медучреждений с наихудшими оценками. Анализ более 1,2 тыс. отзывов за январь–февраль 2025 года выявил системные проблемы в пяти больницах.

ТОП-5 аутсайдеров по версии больных

1. Городская больница №25 (2,6/5)

— Основные претензии:

  • Грубость медперсонала при обращении за экстренной помощью.
  • Регистратура недоступна по телефону более 80% времени.

В больнице №25 уже внедрили чат-бота для записи, но система даёт сбои.

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2. НМИЦ им. Мешалкина (2,6/5)

— Проблемы:

  • Отсутствие онлайн-записи на плановые консультации.
  • Пациенты с ОРВИ ждут очереди к терапевту 3–4 часа.

3. Больница №11 (2,9/5)

— Критика:

  • Температура в палатах не превышает +17°C.
  • Устаревшие рентген-аппараты.
  • Хамство санитаров и младшего медперсонала.
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4. Инфекционная больница №1 (3,0/5)

— Жалобы:

  • Невозможность дозвониться для вызова врача на дом.
  • Отсутствие масок и антисептиков в свободном доступе.

5. Городская больница №1 (3,3/5)

— Недостатки:

  • Прием у узких специалистов откладывается на 2–3 недели.
  • Врачи отказываются выписывать направления на анализы.

Ранее была названа зарплата мечты у жителей Новосибирска. Некоторые мечтают получать меньше 100 тысяч рублей.

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