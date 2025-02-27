Холод в палатах и хамство медиков: народный антитоп худших больниц Новосибирска

Posted 27 февраля, 12:39
Published 27 февраля, 12:39
Modified 27 февраля, 12:41
Updated 27 февраля, 12:41
Пациенты составили рейтинг медучреждений с наихудшими оценками. Анализ более 1,2 тыс. отзывов за январь–февраль 2025 года выявил системные проблемы в пяти больницах.
1. Городская больница №25 (2,6/5)
— Основные претензии:
В больнице №25 уже внедрили чат-бота для записи, но система даёт сбои.
2. НМИЦ им. Мешалкина (2,6/5)
— Проблемы:
3. Больница №11 (2,9/5)
— Критика:
4. Инфекционная больница №1 (3,0/5)
— Жалобы:
5. Городская больница №1 (3,3/5)
— Недостатки:
Ранее была названа зарплата мечты у жителей Новосибирска. Некоторые мечтают получать меньше 100 тысяч рублей.