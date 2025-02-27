Кража газа на 800 000 рублей и погоня от полиции: что известно о задержанном депутате

Кроме того, иски в отношении Пусотина поступали в арбитражный суд. Первый раз его судили за незаконную установку и эксплуатацию рекламного баннера, за что депутат поплатился штрафом в 3 000 рублей. Второй раз с иском в отношении Пусотина обратилось ООО ПКФ Купеческое подворье. Суть иска — взыскание задолженности по договорам аренды, сумма иска составляла 1,5 млн рублей. В итоге с Пусотина постановили взыскать 440 000 рублей в пользу компании, 100 000 рублей неустойки и 66 000 рублей штрафа.