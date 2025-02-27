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Posted 27 февраля, 09:06

Published 27 февраля, 09:06

Modified 27 февраля, 09:11

Updated 27 февраля, 09:11

Виталий Пусотин

Кража газа на 800 000 рублей и погоня от полиции: что известно о задержанном депутате

27 февраля 2025, 09:06
Фото: Издание Конкурент. Виталий Пусотин

Под Новосибирском депутата Пусотина подозревают в краже газа на 800 000 рублей

В Искитиме Новосибирской области в отношении депутата Виталия Пусотина возбудили уголовное дело о краже газа на 800 000 рублей. Подробности выяснила редакция Atas.Info.

Дело о краже газа

В Искитиме разразился скандал. Городской депутат оказался в эпицентре коррупционного скандала после того, как правоохранительные органы задержали его по факту незаконного подключения к газопроводу, что привело к ущербу свыше 800 000 рублей. Судя по данным с камер оперативников, задержанным депутатом оказался Виталий Пусотин, КПРФ.

«Да, это действительно он», — подтвердили Atas.Info в прокуратуре Новосибирской области.

По данным следствия, еще до декабря 2024 года Пусотин самостоятельно подключил свой частный дом к городскому газопроводу, обходя все необходимые разрешительные процедуры. Этот случай был выявлен благодаря слаженным действиям оперативников ФСБ и сотрудников местного МВД, которые собрали весомые доказательства противоправных действий депутата.

Видео: Прокуратура Новосибирской области. Задержание Пусотина

Скандал с пьяной погоней

Скандал не ограничивается только делом о краже газа. В декабре 2024 года Виталий Пусотин уже попал в объективы общественности после инцидента, связанного с пьяным управлением автомобилем. Во время семейного скандала депутат, находясь в состоянии алкогольного опьянения, применил физическую силу по отношению к супруге.

Вслед за этим женщина вызвала полицию, а попытка бегства политика привела к жесткому ДТП: во время погони Mercedes-Benz GLS 400 Пусотина врезался в автовышку на улице Ленина в Бердске.

Во время задержания депутат отказывался садиться в автомобиль правоохранителей. В итоге его арестовали — он находился в СИЗО 4 суток, после чего был отпущен.

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Что еще известно о Виталии Пусотине

По данным СПАРК, Виталий Пусотин зарегистрирован как индивидуальный предприниматель. Его деятельность касается торговли автомобильными деталями. В горсовет Искитима он был избран от КПРФ в 2021 году — тогда он одержал победу над кандидатом от «Единой России».

Уже тогда он привлекал внимание общественности не только своей политической деятельностью, но и многочисленными судебными разбирательствами. Пусотин имеет в своём прошлом четыре судимости по различным статьям, включая угрозы, причинение вреда здоровью и неуплату алиментов — все они, к моменту выборов, были погашены.

Виталий Пусотин в автомобиле
Виталий Пусотин в автомобиле. Фото: Издание Конкурент

Кроме того, иски в отношении Пусотина поступали в арбитражный суд. Первый раз его судили за незаконную установку и эксплуатацию рекламного баннера, за что депутат поплатился штрафом в 3 000 рублей. Второй раз с иском в отношении Пусотина обратилось ООО ПКФ Купеческое подворье. Суть иска — взыскание задолженности по договорам аренды, сумма иска составляла 1,5 млн рублей. В итоге с Пусотина постановили взыскать 440 000 рублей в пользу компании, 100 000 рублей неустойки и 66 000 рублей штрафа.

По новому делу суд уже готовит ходатайство о применении меры пресечения в отношении Пусотина, и в ближайшее время ожидается предъявление обвинений по факту незаконного подключения к газовой сети.

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