Кража газа на 800 000 рублей и погоня от полиции: что известно о задержанном депутате

Posted 27 февраля, 09:06
Published 27 февраля, 09:06
Modified 27 февраля, 09:11
Updated 27 февраля, 09:11
В Искитиме разразился скандал. Городской депутат оказался в эпицентре коррупционного скандала после того, как правоохранительные органы задержали его по факту незаконного подключения к газопроводу, что привело к ущербу свыше 800 000 рублей. Судя по данным с камер оперативников, задержанным депутатом оказался Виталий Пусотин, КПРФ.
«Да, это действительно он», — подтвердили Atas.Info в прокуратуре Новосибирской области.
По данным следствия, еще до декабря 2024 года Пусотин самостоятельно подключил свой частный дом к городскому газопроводу, обходя все необходимые разрешительные процедуры. Этот случай был выявлен благодаря слаженным действиям оперативников ФСБ и сотрудников местного МВД, которые собрали весомые доказательства противоправных действий депутата.
Скандал не ограничивается только делом о краже газа. В декабре 2024 года Виталий Пусотин уже попал в объективы общественности после инцидента, связанного с пьяным управлением автомобилем. Во время семейного скандала депутат, находясь в состоянии алкогольного опьянения, применил физическую силу по отношению к супруге.
Вслед за этим женщина вызвала полицию, а попытка бегства политика привела к жесткому ДТП: во время погони Mercedes-Benz GLS 400 Пусотина врезался в автовышку на улице Ленина в Бердске.
Во время задержания депутат отказывался садиться в автомобиль правоохранителей. В итоге его арестовали — он находился в СИЗО 4 суток, после чего был отпущен.
По данным СПАРК, Виталий Пусотин зарегистрирован как индивидуальный предприниматель. Его деятельность касается торговли автомобильными деталями. В горсовет Искитима он был избран от КПРФ в 2021 году — тогда он одержал победу над кандидатом от «Единой России».
Уже тогда он привлекал внимание общественности не только своей политической деятельностью, но и многочисленными судебными разбирательствами. Пусотин имеет в своём прошлом четыре судимости по различным статьям, включая угрозы, причинение вреда здоровью и неуплату алиментов — все они, к моменту выборов, были погашены.
Кроме того, иски в отношении Пусотина поступали в арбитражный суд. Первый раз его судили за незаконную установку и эксплуатацию рекламного баннера, за что депутат поплатился штрафом в 3 000 рублей. Второй раз с иском в отношении Пусотина обратилось ООО ПКФ Купеческое подворье. Суть иска — взыскание задолженности по договорам аренды, сумма иска составляла 1,5 млн рублей. В итоге с Пусотина постановили взыскать 440 000 рублей в пользу компании, 100 000 рублей неустойки и 66 000 рублей штрафа.
По новому делу суд уже готовит ходатайство о применении меры пресечения в отношении Пусотина, и в ближайшее время ожидается предъявление обвинений по факту незаконного подключения к газовой сети.