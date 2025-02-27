atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 27 февраля, 07:19

Published 27 февраля, 07:19

Modified 27 февраля, 07:21

Updated 27 февраля, 07:21

Человек в наручниках

Кто стоит за поджогом банкоматов в Новосибирске — подозреваемому 75 лет

27 февраля 2025, 07:19
Фото: 1MI. Человек в наручниках

В Новосибирске возбуждено дело о терроризме после серии поджога банкоматов

В Новосибирской области в отношении 75-летнего ученого СО РАН возбудили уголовное дело по подозрению в серии поджогов банкоматов в Новосибирске, сообщили в ГУ МВД по региону.

Глава облуправления МВД Андрей Кульков рассказал, что поджог нескольких банкоматов был совершен в последний месяц прошлого года. Как выяснилось, пожилой ученый попал под влияние украинской преступной группировки Злоумышленники, пользуясь его финансовым положением, уверяли, что могут вернуть краденные деньги, но взамен вынудили пойти на поджог. В результате против мужчины было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205 УК РФ, предусматривающей наказание за теракт.

Андрей Кульков подчеркнул, что подобные методы манипуляции применялись и ранее. В частности, в марте 2024 года преступники пытались сорвать избирательную кампанию, используя схожие схемы давления на жертв. Они заставляли людей вливать красящие жидкости в урны для голосования и поджигать избирательные участки.

По данным правоохранительных органов, с начала проведения СВО на Украине в Новосибирской области произошло десять поджогов, пять из которых были устроены в 2024 году. На данный момент все подозреваемые в этих преступлениях установлены и задержаны. Ведется следствие.

Сбербанк горит: массовые поджоги произошли по всей России — что происходит
Узнать подробнее
Читайте также:
Жители Новосибирска смогут установить самозапрет на оформление кредитовВ Новосибирске под суд отправили банду автомошенников за обман 63 человекНовосибирцев предупредили о новом виде мошенничества с банковскими картами
#Алина Гурицкая#Происшествия#Новосибирск#Мошенничество#Поджог#СВО#Терроризм#Банкомат
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 (905) 192-29-13, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика