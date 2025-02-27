Кто стоит за поджогом банкоматов в Новосибирске — подозреваемому 75 лет

Posted 27 февраля, 07:19
Published 27 февраля, 07:19
Modified 27 февраля, 07:21
Updated 27 февраля, 07:21
Глава облуправления МВД Андрей Кульков рассказал, что поджог нескольких банкоматов был совершен в последний месяц прошлого года. Как выяснилось, пожилой ученый попал под влияние украинской преступной группировки Злоумышленники, пользуясь его финансовым положением, уверяли, что могут вернуть краденные деньги, но взамен вынудили пойти на поджог. В результате против мужчины было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205 УК РФ, предусматривающей наказание за теракт.
Андрей Кульков подчеркнул, что подобные методы манипуляции применялись и ранее. В частности, в марте 2024 года преступники пытались сорвать избирательную кампанию, используя схожие схемы давления на жертв. Они заставляли людей вливать красящие жидкости в урны для голосования и поджигать избирательные участки.
По данным правоохранительных органов, с начала проведения СВО на Украине в Новосибирской области произошло десять поджогов, пять из которых были устроены в 2024 году. На данный момент все подозреваемые в этих преступлениях установлены и задержаны. Ведется следствие.