Курс доллара продолжает падать: за сколько можно купить валюту в Новосибирске

Так стоит ли покупать доллар сейчас или нет? Если вы планируете долгосрочные вложения или хотите защитить свои сбережения от возможных колебаний курса рубля, покупка долларов сейчас может быть разумным решением. По мнению экспертов, вероятно, что в течение нескольких месяцев доллар вернется к уровню 98–100 рублей. Если вам срочно не нужна валюта, а есть желание спекулировать, можно подождать небольших колебаний, так как курс может еще немного снизиться. Однако эксперты предупреждают: сильного падения доллара ждать не стоит.