Курс доллара продолжает падать: за сколько можно купить валюту в Новосибирске

Posted 27 февраля, 06:48
Published 27 февраля, 06:48
Modified 27 февраля, 08:22
Updated 27 февраля, 08:22
В последние недели курс доллара в Новосибирске демонстрирует тенденцию к снижению, что вызывает повышенный интерес у горожан к операциям с иностранной валютой. По данным на 27 февраля 2025 года, официальный курс, установленный Центральным банком России, составляет 85,93 рубля за доллар. Многие жители города стремятся воспользоваться текущей ситуацией для приобретения или продажи долларов на наиболее выгодных условиях.
Рассмотрим предложения десяти крупных банков города по покупке и продаже долларов США:
|Банк
|Курс покупки (руб.)
|Курс продажи (руб.)
|Совкомбанк
|86,7
|90,7
|Альфа-Банк
|80,0
|90,0
|СберБанк
|83,5
|89,2
|ВТБ
|86,9
|90,9
|Промсвязьбанк (ПСБ)
|86,5
|92,89
|Банк Зенит
|86,7
|92,5
|Уралсиб
|85,83
|89,79
|Газпромбанк
|84,9
|90,5
|Левобережный
|89,0
|96,0
Сравнивая предложения банков с официальным курсом ЦБ (85,93 рубля за доллар), можно отметить, что некоторые банки предлагают условия, отличающиеся от установленного курса. Например банк Левобережный предлагает курс покупки (89,0 руб.), превышающий официальный курс ЦБ, что выгодно для тех, кто хочет продать доллары. Совкомбанк и Банк Зенит предлагают курс покупки выше или близкий к официальному, что также может быть привлекательным для продавцов валюты.
Банк Левобережный устанавливает курс продажи (96,0 руб.), значительно превышающий официальный курс, что может быть менее выгодно для покупателей валюты. СберБанк и Уралсиб предлагают более конкурентоспособные курсы продажи (89,2 руб. и 89,79 руб. соответственно), что ближе к официальному курсу и может быть выгоднее для покупателей.
Курс доллара в России продолжает колебаться, и перед жителями Новосибирска встает вопрос: стоит ли сейчас покупать валюту, или лучше подождать? Эксперты расходятся во мнениях, но большинство склоняется к тому, что нынешний курс доллара искусственно занижен и в ближайшей перспективе может вновь начать расти.
Профессор НИУ ВШЭ Евгений Коган отмечает, что такие изменения в курсе рубля не могут быть постоянными. Скорее всего, в марте 2025 года стоимость доллара снова будет повышаться.
«Слабый платежный баланс. В январе экспорт товаров снизился на 1,3% (год к году), тогда как импорт вырос на 13,6%. В результате счет текущих операций оказался в дефиците на $0,7 млрд. Норма для нашей страны — профицит, среднемесячное значение в 2024 году $4,5 млрд», — поясняет Коган.
Также на курс доллара влияет политический фактор. Именно недавние дипломатические контакты между Россией и США привели к краткосрочному укреплению рубля. Также значение имеют цены на нефть. Российская нефть Urals подешевела с $77 до $68 за баррель, а дисконты на неё продолжают расти. В этом контексте у рубля мало шансов на устойчивое укрепление.
Большая часть аналитиков сходится во мнении, что курс доллара рано или поздно снова будет расти. Например, аналитик компании «Финам» Александр Потавин, считает, что текущее укрепление рубля носит временный характер:
«Курс доллара вернется в район 100–102 рублей ближе к весне, поскольку притока валюты на внутренний рынок может не хватить для реализации отложенного спроса со стороны импортеров».
Главный аналитик ИК «Вектор Капитал» Алексей Головинов, также не верит в долгосрочное укрепление рубля:
«При текущих условиях перемирие на Украине может вызвать еще более сильное укрепление рубля. Но без этого доллар в ближайшие месяцы снова пойдет вверх».
Так стоит ли покупать доллар сейчас или нет? Если вы планируете долгосрочные вложения или хотите защитить свои сбережения от возможных колебаний курса рубля, покупка долларов сейчас может быть разумным решением. По мнению экспертов, вероятно, что в течение нескольких месяцев доллар вернется к уровню 98–100 рублей. Если вам срочно не нужна валюта, а есть желание спекулировать, можно подождать небольших колебаний, так как курс может еще немного снизиться. Однако эксперты предупреждают: сильного падения доллара ждать не стоит.