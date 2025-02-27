Миллионы персональных данных россиян вновь попали к мошенникам

Posted 27 февраля, 15:11
Published 27 февраля, 15:11
Modified 27 февраля, 15:13
Updated 27 февраля, 15:13
Как сообщается, Роскомнадзор установил около 10 случаев утечки персональных данных за январь 2025. В открытый доступ попали личные данные свыше 7 миллионов граждан России.
В пресс-службе ведомства не уточняется, какие регионы пострадали от кибератак сильнее всего. Тем не менее, среди сотни записей, попавших в открытый доступ, могли оказаться данные жителей Новосибирской области.
Наибольшее количество утечек было зафиксировано у компаний, занятых в сфере торговли и оказания услуг.
Ранее жителям Новосибирска рассказали, как защитится от мошенников даже в том случае, если злоумышленники получили доступ к госуслугам.