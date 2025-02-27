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Posted 27 февраля, 15:11

Published 27 февраля, 15:11

Modified 27 февраля, 15:13

Updated 27 февраля, 15:13

Мошенники получили доступ к персональным данным

Миллионы персональных данных россиян вновь попали к мошенникам

27 февраля 2025, 15:11
Фото: Изображение Midjourney. Мошенники получили доступ к персональным данным

Тысячи персональных данных жителей Новосибирска попали к мошенникам

О глобальной утечке данных в январе 2025 сообщил Роскомнадзор.

Как сообщается, Роскомнадзор установил около 10 случаев утечки персональных данных за январь 2025. В открытый доступ попали личные данные свыше 7 миллионов граждан России.

В пресс-службе ведомства не уточняется, какие регионы пострадали от кибератак сильнее всего. Тем не менее, среди сотни записей, попавших в открытый доступ, могли оказаться данные жителей Новосибирской области.

Наибольшее количество утечек было зафиксировано у компаний, занятых в сфере торговли и оказания услуг.

Ранее жителям Новосибирска рассказали, как защитится от мошенников даже в том случае, если злоумышленники получили доступ к госуслугам.

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