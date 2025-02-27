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Posted 27 февраля, 19:17

Published 27 февраля, 19:17

Modified 27 февраля, 19:19

Updated 27 февраля, 19:19

Запуск ракеты к МКС

На площади Новосибирска покажут запуск ракеты к МКС

27 февраля 2025, 19:17
Фото: «Роскосмос». Запуск ракеты к МКС
28 февраля «Роскосмос» запустит ракету-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс». Жители Новосибирска смогут наблюдать за этим в прямом эфире прямо с улиц города.

Запуск ракеты в прямом эфире будет транслироваться на медиафасаде медиахолдинга МАЕР на площади Карла Маркса, 1.

Трансляции также будут вестись на медиафасадах в Санкт-Петербурге, Подмосковье, Краснодаре, Казани, Уфе, Омске, Владивостоке, Казани, Перми и Хабаровске.

Запуск планируется осуществить в 00:24 по московскому времении 4:24 по нашему времени с космодрома «Байконур» в Казахстане. «Союз-2.1а» доставит на Международную космическую станцию (МКС) необходимое оборудование, одежду, продовольствие и лекарства, а также топливо.

Грузовой корабль «Прогресс-30» сменит своего предшественника «Прогресс-28», которй провел на станции около шести месяцев.

На МКС также отправят скафандр для выхода в открытый космос «Орлан-МКС» №6. В РКК «Энергия» рассказали, что этот вариант скафанндра более надежен и обладает системой, похожей на климат-контроль в автомобилях, поддерживающей комфортную для космонавта температуру.

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#Анна Тарлап#Общество#Город#Новосибирск#Роскосмос
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