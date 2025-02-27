На площади Новосибирска покажут запуск ракеты к МКС

Posted 27 февраля, 19:17
Published 27 февраля, 19:17
Modified 27 февраля, 19:19
Updated 27 февраля, 19:19
Запуск ракеты в прямом эфире будет транслироваться на медиафасаде медиахолдинга МАЕР на площади Карла Маркса, 1.
Трансляции также будут вестись на медиафасадах в Санкт-Петербурге, Подмосковье, Краснодаре, Казани, Уфе, Омске, Владивостоке, Казани, Перми и Хабаровске.
Запуск планируется осуществить в 00:24 по московскому времении 4:24 по нашему времени с космодрома «Байконур» в Казахстане. «Союз-2.1а» доставит на Международную космическую станцию (МКС) необходимое оборудование, одежду, продовольствие и лекарства, а также топливо.
Грузовой корабль «Прогресс-30» сменит своего предшественника «Прогресс-28», которй провел на станции около шести месяцев.
На МКС также отправят скафандр для выхода в открытый космос «Орлан-МКС» №6. В РКК «Энергия» рассказали, что этот вариант скафанндра более надежен и обладает системой, похожей на климат-контроль в автомобилях, поддерживающей комфортную для космонавта температуру.