Названа зарплата мечты у жителей Новосибирска

Posted 27 февраля, 04:43
Published 27 февраля, 04:43
Modified 27 февраля, 04:45
Updated 27 февраля, 04:45
По данным исследования hh.ru за февраль 2025 года, средний запрос по оплате труда в регионе составил 70 тыс. рублей, что на 20% выше показателей 2024 года. Рост совпал с общероссийским трендом, где аналогичный параметр остановился на отметке 70 тыс. рублей.
Аналитики выделили отрасли с максимальным приростом ожиданий:
Стратегия, инвестиции, консалтинг
— +33% (32,7 тыс. рублей), достигнув 132,7 тыс. рублей.
Топ-менеджмент
— +22% (25,4 тыс. рублей), средний запрос — 143,2 тыс. рублей.
Сельское хозяйство и строительство
— +25% (20 тыс. рублей), выйдя на 100 тыс. рублей.
HR и финансы
— +33% (20 тыс. рублей).
ИТ-сектор сохраняет позиции: специалисты увеличили запросы на 28% (19,5 тыс. рублей), а логисты и водители — на 24% (15,5 тыс. рублей).
Несмотря на меньший абсолютный прирост, в некоторых отраслях превысили средний региональный показатель (+11,5 тыс. рублей):
Медицина и фармацевтика;
Научно-образовательный сектор;
Страхование;
Продажи и клиентский сервис.
Управленцы — 143,2 тыс. рублей.
Инвестиционные аналитики — 132,7 тыс. рублей.
Аграрии, нефтегазовый сектор, строители — по 100 тыс. рублей.
Производственные специалисты — 94,6 тыс. рублей.
Рост в стратегических отраслях может быть связан с реализацией инфраструктурных проектов в Сибири, включая развитие агропромышленных кластеров и цифровизацию промышленности. За 2024–2025 гг. Новосибирская область вошла в топ-10 регионов по темпам роста зарплатных ожиданий.
Прогнозируется, что к концу 2025 года разрыв между спросом и предложением на рынке труда сократит динамику запросов до 12–15%. Жителям Новосибирска рассказали, обязан ли работодатель индексировать зарплату.