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Posted 27 февраля, 04:43

Published 27 февраля, 04:43

Modified 27 февраля, 04:45

Updated 27 февраля, 04:45

Желаемая зарплата достигла 70 тысяч рублей

Названа зарплата мечты у жителей Новосибирска

27 февраля 2025, 04:43
Фото: 1MI. Желаемая зарплата достигла 70 тысяч рублей

Жители Новосибирска желают получать среднюю зарплату в 70 тысяч рублей

В Новосибирской области аналитикам стали известны зарплатные ожидания горожан.

По данным исследования hh.ru за февраль 2025 года, средний запрос по оплате труда в регионе составил 70 тыс. рублей, что на 20% выше показателей 2024 года. Рост совпал с общероссийским трендом, где аналогичный параметр остановился на отметке 70 тыс. рублей.

Аналитики выделили отрасли с максимальным приростом ожиданий:

  1. Стратегия, инвестиции, консалтинг

    — +33% (32,7 тыс. рублей), достигнув 132,7 тыс. рублей.

  2. Топ-менеджмент

    — +22% (25,4 тыс. рублей), средний запрос — 143,2 тыс. рублей.

  3. Сельское хозяйство и строительство

    — +25% (20 тыс. рублей), выйдя на 100 тыс. рублей.

  4. HR и финансы

    — +33% (20 тыс. рублей).

ИТ-сектор сохраняет позиции: специалисты увеличили запросы на 28% (19,5 тыс. рублей), а логисты и водители — на 24% (15,5 тыс. рублей).

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Несмотря на меньший абсолютный прирост, в некоторых отраслях превысили средний региональный показатель (+11,5 тыс. рублей):

  • Медицина и фармацевтика;

  • Научно-образовательный сектор;

  • Страхование;

  • Продажи и клиентский сервис.

ТОП-5 направлений с самыми высокими запросами

  1. Управленцы — 143,2 тыс. рублей.

  2. Инвестиционные аналитики — 132,7 тыс. рублей.

  3. Аграрии, нефтегазовый сектор, строители — по 100 тыс. рублей.

  4. Производственные специалисты — 94,6 тыс. рублей.

Рост в стратегических отраслях может быть связан с реализацией инфраструктурных проектов в Сибири, включая развитие агропромышленных кластеров и цифровизацию промышленности. За 2024–2025 гг. Новосибирская область вошла в топ-10 регионов по темпам роста зарплатных ожиданий.

Прогнозируется, что к концу 2025 года разрыв между спросом и предложением на рынке труда сократит динамику запросов до 12–15%. Жителям Новосибирска рассказали, обязан ли работодатель индексировать зарплату.

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