Названа зарплата мечты у жителей Новосибирска

По данным исследования hh.ru за февраль 2025 года, средний запрос по оплате труда в регионе составил 70 тыс. рублей, что на 20% выше показателей 2024 года. Рост совпал с общероссийским трендом, где аналогичный параметр остановился на отметке 70 тыс. рублей.