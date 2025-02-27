Нелегальный оборот оружия пресекли в Новосибирской области

Posted 27 февраля, 12:27
Published 27 февраля, 12:27
Modified 27 февраля, 12:29
Updated 27 февраля, 12:29
12 человек подозреваются в организации незаконной продажи оружия. При осмотре в домах подозреваемых сотрудники правоохранительных органов обнаружили оружие, боеприпасы в большом количестве, включая 800 патронов и порох, а также средства для их изготовления.
Одному из фигурантов также придется ответить за найденные в его квартире запрещенные вещества.
Ранее в Новосибирске был задержан депутат — его обвиняют в краже газа на 800 000 рублей.