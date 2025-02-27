atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 27 февраля, 12:27

Published 27 февраля, 12:27

Modified 27 февраля, 12:29

Updated 27 февраля, 12:29

Силовики изъяли арсенал оружия

Нелегальный оборот оружия пресекли в Новосибирской области

27 февраля 2025, 12:27
Фото: УФСБ РФ НСО. Силовики изъяли арсенал оружия
Арсенал нелегального оружия изъяли в Здвинском районе у 12 местных жителей, сообщает региональное УФСБ.

12 человек подозреваются в организации незаконной продажи оружия. При осмотре в домах подозреваемых сотрудники правоохранительных органов обнаружили оружие, боеприпасы в большом количестве, включая 800 патронов и порох, а также средства для их изготовления.

Одному из фигурантов также придется ответить за найденные в его квартире запрещенные вещества.

Ранее в Новосибирске был задержан депутат — его обвиняют в краже газа на 800 000 рублей.

Похитителя малыша из Новосибирска ищут на Алтае
Узнать подробнее
Читайте также:
Тело женщины обнаружили в автомобиле в Новосибирске: стали известны подробностиКриминального авторитета отправили в колонию строго режима в НовосибирскеМужчина попал под поезд в Новосибирской области
#София Самарина#Общество#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Полиция#Уголовное дело#Сибирь
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 (905) 192-29-13, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика