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Posted 27 февраля, 08:34

Published 27 февраля, 08:34

Modified 27 февраля, 08:36

Updated 27 февраля, 08:36

Газ поступал незаконно

Новосибирского депутата задержали за кражу газа

27 февраля 2025, 08:34
Фото: 1MI. Газ поступал незаконно
В Новосибирской области задержали депутата за кражу газа, о чем сообщили в СКР и прокуратуре.

В Искитиме был задержан депутат: его подозревают в крупной краже (п. «б, в» ч.3 ст. 158 УК РФ). Как полагает следствие, народный избранник в конце 2024 года самовольно подключился к газопроводу.

Видео: Прокуратура НСО.

Природным газом он мог пользоваться незаконно. Этими действиями был причинен ущерб в размере 800 тысяч рублей. Преступление раскрыли сотрудники полиции и ФСБ.

Депутату вскоре предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Следственные действия по сбору доказательств продолжаются.

Фото: СУ СКР

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