Новосибирского депутата задержали за кражу газа

Posted 27 февраля, 08:34
Published 27 февраля, 08:34
Modified 27 февраля, 08:36
Updated 27 февраля, 08:36
В Искитиме был задержан депутат: его подозревают в крупной краже (п. «б, в» ч.3 ст. 158 УК РФ). Как полагает следствие, народный избранник в конце 2024 года самовольно подключился к газопроводу.
Природным газом он мог пользоваться незаконно. Этими действиями был причинен ущерб в размере 800 тысяч рублей. Преступление раскрыли сотрудники полиции и ФСБ.
Депутату вскоре предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Следственные действия по сбору доказательств продолжаются.
Ранее видеоблогер из Новосибирска отсудил деньги за краденный контент. Автор использовал чужой ролик, забыв об авторских правах.