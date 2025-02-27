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Posted 27 февраля, 06:06

Published 27 февраля, 06:06

Modified 27 февраля, 06:06

Updated 27 февраля, 06:06

Обновленный КАМАЗ-54901 экономичнее китайских грузовиков

Обновленный КАМАЗ-54901 экономичнее китайских грузовиков

27 февраля 2025, 06:06
Фото: 1MI.
Флагманский тягач КАМАЗ-54901 нового поколения К5 с улучшенными техническими характеристиками и потребительскими свойствами продемонстрировал максимально экономный расход топлива в ходе специального заезда с прямыми конкурентами по трассе М-11 «Нева».

Как сообщает inkazan.ru, «топливный тест» был организован КАМАЗом в партнерстве с грузоперевозчиками. Четыре высокоэффективных тягача — модели КАМАЗ-54901 и КАМАЗ-54902 от NATCAR, а также китайские Shacman и Sitrak — преодолели путь в 690 км от Москвы до Санкт-Петербурга с реальным грузом от Wildberries. Вес грузы и иные параметры заезда были максимально унифицированы для всех участников. Контроль за чистотой эксперимента осуществлял редактор журнала «Авторевю» Федор Лапшин, который проехал весь маршрут, периодически меняя кабины грузовиков-участников.

Снимая репортаж с заезда, Лапшин отметил, насколько важным фактором для грузоперевозчиков являются не только высокие эксплуатационные характеристики, но и экономичность техники. До начала СВО не только КАМАЗ, но и европейские производители регулярно проводили тренинги по экономичному вождению, уделяя расходу топлива особое внимание.

По словам Лапшина, на фоне того, что российский рынок большегрузов наводнили китайцы, стало не хватать водителей, и всем было уже не до экономичности — лишь бы на чем-то ездить. Но времена меняются, от отрасли всё чаще требуется применение современных высокотехнологичных конструктивных решений, и на этом фоне КАМАЗ становится все сильнее, демонстрируя теперь свои возможности на площадке перевозчика NATCAR.

Все четыре грузовика преодолели маршрут без поломок и происшествий. На финише организаторы проанализировали расход топлива каждого из них не по данным бортовых компьютеров, которые могут быть неточными, а по фактическому литражу дозаправки баков. Лучший результат показала флагманская модель КАМАЗ-54901, подтвердив свою санкционно устойчивую версию. Средний расход на 100 км составил 25,2 литра. У Shacman — 25,4 л на 100 км, у КАМАЗ-54902 — 26,1 л на 100 км, у Sitrak — 28,9 л на 100 км.

Созданный на новой компонентной базе КАМАЗ-54901, за короткий срок завоевавший доверие грузоперевозчиков, стал востребованным решением на рынке. Модель демонстрирует высокую эффективность и задает новые стандарты экономичности, комфорта и надежности в отрасли грузового автомобильного транспорта.

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