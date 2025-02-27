Обновленный КАМАЗ-54901 экономичнее китайских грузовиков

По словам Лапшина, на фоне того, что российский рынок большегрузов наводнили китайцы, стало не хватать водителей, и всем было уже не до экономичности — лишь бы на чем-то ездить. Но времена меняются, от отрасли всё чаще требуется применение современных высокотехнологичных конструктивных решений, и на этом фоне КАМАЗ становится все сильнее, демонстрируя теперь свои возможности на площадке перевозчика NATCAR.