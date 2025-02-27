Опыт Новосибирской области по созданию мультимодальных маршрутов применят в России

С целью улучшения обслуживания пассажиров была создана система выдачи билетов на электрички в автоматических кассах, а также на автобусах, которые курсируют по пригородам, во всех ж/д кассах Новосибирского региона. Расписание автобусов синхронизировано с движением электричек, что дает возможность пассажирам делать пересадки с одного транспорта на другой с интервалом от 15 до 30 минут.