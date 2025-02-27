Опыт Новосибирской области по созданию мультимодальных маршрутов применят в России

Posted 27 февраля, 05:57
Published 27 февраля, 05:57
Modified 27 февраля, 05:59
Updated 27 февраля, 05:59
Данный каталог практик направлен на достижение показателя улучшения качества среды для жизни, который будет распространяться в опорных населенных пунктах. В настоящий момент в России насчитывается 2 160 таких населенных пунктов.
«Мультимодальные маршруты показали свое удобство для пассажиров в нашем регионе. Жители отдаленных районов получили возможность купить билет на автобус и электричку в одной кассе по сниженной цене. С нашей стороны мы видим эффективность системы: пассажиропоток вырос, появились удобные транспортно-пересадочные узлы в районных центрах. Для нас достижением является и то, что реализуемый нами опыт получил высокую оценку на федеральном уровне и его смогут использовать другие регионы без создания специальной инфраструктуры и капиталоемких вложений», — отметил министр транспорта региона Анатолий Костылевский.
Практику мультимодальных маршрутов в Новосибирской области внедрили по поручению губернатора Новосибирской области Андрея Травникова с 2023 года. Они работают в девяти районах области — Усть-Таркском, Венгеровском, Кыштовском, Северном, Здвинском, Доволенском, Чистоозерном, Сузунском и Маслянинском.
С целью улучшения обслуживания пассажиров была создана система выдачи билетов на электрички в автоматических кассах, а также на автобусах, которые курсируют по пригородам, во всех ж/д кассах Новосибирского региона. Расписание автобусов синхронизировано с движением электричек, что дает возможность пассажирам делать пересадки с одного транспорта на другой с интервалом от 15 до 30 минут.
Мультимодальные перевозки позволяют значительно экономить как время, так и деньги по сравнению с другими способами передвижения. Это также способствует более комфортным и безопасным поездкам, так как помогает избежать пробок на дорогах.
Согласно расчетам, экономия на проезде для одного пассажира по маршруту «автобус + электричка» может составлять до 800 рублей по сравнению с другими вариантами транспорта. Кроме этого, время в пути сокращается до полутора часов.
«Пассажиры сразу оценили достоинство мультимодальных маршрутов. Внедренная схема перевозок обеспечивает транспортную доступность жителей самых дальних муниципальных образований, расположенных на расстоянии от Новосибирска до 500 км. Дополнительным преимуществом является наличие льгот, действующих на автобусном и пригородном железнодорожном транспорте», — подчеркнул генеральный директор АО «Экспресс-пригород» Вячеслав Невежин.
С момента старта проекта более 100 000 жителей воспользовались комбинированными перевозками, и их популярность продолжает расти. В среднем, свыше 300 пассажиров ежедневно используют такие маршруты.