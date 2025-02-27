Павел Прилучный откровенно рассказал о ссорах с женой Зепюр Брутян

Posted 27 февраля, 10:11
Published 27 февраля, 10:11
Modified 27 февраля, 10:13
Updated 27 февраля, 10:13
Личная жизнь звезды сериала «Мажор» давно привлекает внимание публики. После болезненного расставания с Агатой Муцениеце в 2020 году актер прошел через череду судебных разбирательств, но сумел построить новые отношения. Однако идиллия с Зепюр Брутян, как выяснилось, не лишена конфликтов.
Развод Прилучного и Муцениеце по сей день оставил шлейф взаимных претензий. Если изначально экс-супруги сохраняли подобие диалога, то к 2023 году ситуация накалилась. Центром споров стали дети:
Дочь Мия преимущественно живёт с матерью, но регулярно видится с отцом.
Сын Тимофей открыто заявляет о желании остаться с Павлом и его новой семьёй, что породило слухи о влиянии Зепюр на ребёнка.
Помимо вопросов опеки, пара судится из-за финансов. Агата подала на увеличение алиментов, а Прилучный и Брутян ответили встречным иском о пересмотре выплат.
С Зепюр актер связал судьбу в 2022-м, удивив поклонников, ожидавших его брака с Мирославой Карпович. Их роман, вспыхнувший на съёмочной площадке, привёл к пышной свадьбе и рождению сына Микаэля в 2023 году.
Несмотря на счастливые фото в соцсетях, пара признаётся: гармония даётся непросто. В интервью журналу «Караван историй» Прилучный раскрыл особенности их отношений:
«Мы — два вулкана. Споры случаются жаркие, со стороны может показаться, что между нами нет ничего общего. Но уже через пять минут обсуждаем, какие джинсы мне надеть на премьеру».
Зепюр добавляет, что юмор помогает сглаживать острые углы:
«После ссоры Паша вдруг спрашивает: „Зиппи, как думаешь, эти кроссовки не слишком яркие?“ И мы оба смеёмся, забывая о разногласиях».
Поклонники часто идеализируют их брак, но сами супруги подчёркивают, что в их семье есть эмоциональность — они оба легко загораются, но так же быстро остывают; публичность — несмотря на активность в соцсетях, паре приходится балансировать между откровенностью и сохранением личного пространства; давление извне — слухи о «настраивании» Тимофея против матери и осуждение за судебные тяжбы становятся испытанием для семьи.
До Зепюр Прилучный несколько лет встречался с Мирославой Карпович. Их отношения оставались в тени, хотя актриса сопровождала Павла на отдыхе с детьми. Финальный поворот к Брутян стал неожиданностью даже для близкого окружения.