Павел Прилучный откровенно рассказал о ссорах с женой Зепюр Брутян

Поклонники часто идеализируют их брак, но сами супруги подчёркивают, что в их семье есть эмоциональность — они оба легко загораются, но так же быстро остывают; публичность — несмотря на активность в соцсетях, паре приходится балансировать между откровенностью и сохранением личного пространства; давление извне — слухи о «настраивании» Тимофея против матери и осуждение за судебные тяжбы становятся испытанием для семьи.