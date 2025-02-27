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Posted 27 февраля, 02:26

Published 27 февраля, 02:26

Modified 27 февраля, 02:28

Updated 27 февраля, 02:28

Толчки были не мощными

Под Новосибирском произошло землетрясение

27 февраля 2025, 02:26
Фото: 1MI. Толчки были не мощными
Под Новосибирском случилось землетрясение, о чем свидетельствует информация от Алтае-Саянского филиала СО РАН.

Землетрясение фиксировали в Мошковском районе вблизи деревни Каменка. Мощность толчков достигала 3,8 баллов, а в эпицентре почти 5 баллов.

Новосибирцы могли почувствовать его внутри помещений. Такая магнитуда не считается мощной, но толчки повредить деревенские постройки все же могли. Однако информации о каких-либо разрушениях нет.

Ранее ученые опровергли толчки мощностью в 6 баллов на территории Новосибирской области. Для региона они просто не характерны. Тем временем скоро обрушится аномальная погода в марте: синоптики дали нетипичный для месяца прогноз.

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