Под Новосибирском произошло землетрясение

Posted 27 февраля, 02:26
Published 27 февраля, 02:26
Modified 27 февраля, 02:28
Updated 27 февраля, 02:28
Землетрясение фиксировали в Мошковском районе вблизи деревни Каменка. Мощность толчков достигала 3,8 баллов, а в эпицентре почти 5 баллов.
Новосибирцы могли почувствовать его внутри помещений. Такая магнитуда не считается мощной, но толчки повредить деревенские постройки все же могли. Однако информации о каких-либо разрушениях нет.
Ранее ученые опровергли толчки мощностью в 6 баллов на территории Новосибирской области. Для региона они просто не характерны. Тем временем скоро обрушится аномальная погода в марте: синоптики дали нетипичный для месяца прогноз.