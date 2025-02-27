Пожар вспыхнул в НИИ СО РАН в Академгородке — сотрудники отравились угарным газом

Posted 27 февраля, 08:06
Published 27 февраля, 08:06
Modified 27 февраля, 08:08
Updated 27 февраля, 08:08
В Советском районе Новосибирска 27 февраля в 13:49 произошёл пожар в кабинете на втором этаже института химии твердого тела и механохимии СО РАН (ИХТТМ СО РАН). На втором этаже в офисном помещении дым заполнил коридоры, а огонь начал распространяться по площади, что создавало угрозу для находившихся в здании людей.
Благодаря оперативным действиям пожарных, на место происшествия прибыла усиленная группировка из 44 сотрудников и 12 единиц техники. С использованием автолестницы специалисты эвакуировали двух человек через окно, а ещё двоих вывели по лестничным маршам с помощью спасательных устройств. При этом около 30 человек самостоятельно покинули здание. Один из спасённых получил лёгкое отравление угарным газом, однако после осмотра медиками он был признан не требующим госпитализации.
Общий процесс ликвидации огня занял всего 24 минуты, а через дополнительные 6 минут пожарные объявили об окончании открытого горения. По предварительным данным площадь, пострадавшая от огня, составила 25 квадратных метров. Сейчас работники продолжают проливку поврежденных конструкций и проводят работы по дымоудалению, чтобы обеспечить безопасность территории и предотвратить повторное возгорание.