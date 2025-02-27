Пожар вспыхнул в НИИ СО РАН в Академгородке — сотрудники отравились угарным газом

Благодаря оперативным действиям пожарных, на место происшествия прибыла усиленная группировка из 44 сотрудников и 12 единиц техники. С использованием автолестницы специалисты эвакуировали двух человек через окно, а ещё двоих вывели по лестничным маршам с помощью спасательных устройств. При этом около 30 человек самостоятельно покинули здание. Один из спасённых получил лёгкое отравление угарным газом, однако после осмотра медиками он был признан не требующим госпитализации.