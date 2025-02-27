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Posted 27 февраля, 08:06

Published 27 февраля, 08:06

Modified 27 февраля, 08:08

Updated 27 февраля, 08:08

Последствия пожара

Пожар вспыхнул в НИИ СО РАН в Академгородке — сотрудники отравились угарным газом

27 февраля 2025, 08:06
Фото: ГУ МЧС России по Новосибирской области. Последствия пожара

В новосибирском Академгородке вспыхнул пожар в НИИ СО РАН

Крупный пожар произошел в одном из научно-исследовательских институтов Академгородка — из здания были спасены сотрудники, некоторые отравились угарным газом, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

В Советском районе Новосибирска 27 февраля в 13:49 произошёл пожар в кабинете на втором этаже института химии твердого тела и механохимии СО РАН (ИХТТМ СО РАН). На втором этаже в офисном помещении дым заполнил коридоры, а огонь начал распространяться по площади, что создавало угрозу для находившихся в здании людей.

Благодаря оперативным действиям пожарных, на место происшествия прибыла усиленная группировка из 44 сотрудников и 12 единиц техники. С использованием автолестницы специалисты эвакуировали двух человек через окно, а ещё двоих вывели по лестничным маршам с помощью спасательных устройств. При этом около 30 человек самостоятельно покинули здание. Один из спасённых получил лёгкое отравление угарным газом, однако после осмотра медиками он был признан не требующим госпитализации.

Видео: ГУ МЧС России по Новосибирской области. Видео с места пожара

Общий процесс ликвидации огня занял всего 24 минуты, а через дополнительные 6 минут пожарные объявили об окончании открытого горения. По предварительным данным площадь, пострадавшая от огня, составила 25 квадратных метров. Сейчас работники продолжают проливку поврежденных конструкций и проводят работы по дымоудалению, чтобы обеспечить безопасность территории и предотвратить повторное возгорание.

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