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Posted 27 февраля, 07:33

Published 27 февраля, 07:33

Modified 27 февраля, 09:00

Updated 27 февраля, 09:00

Место прорыва теплосеи в сентябре 2024 года

Реки кипятка растеклись по улицам в районе Новосибирска

27 февраля 2025, 07:33
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Место прорыва теплосеи в сентябре 2024 года

В Новосибирске на улице Дунаевского произошел прорыв теплосети

В Новосибирске вновь произошел прорыв теплосети, затопивший улицы горячей водой, рассказали Atas.Info местные жители и представители СГК.

На этот раз авария случилась в Калининском районе на улице Дунаевского. Ее последствия также затронули улицу Курчатова. Хотя в СГК сообщают, что дефект теплосети произошел на улице Дунаевского, местные жители сообщают, что это произошло около дома №15 по улице Курчатова.

Горячая вода разлилась по дороге, превратив улицу в кипящую реку. Напомним, что в сентябре 2024 года здесь уже была аналогичная авария. Тогда энергетики вскрывали теплосеть и обещали привести ее в порядок. Однако, как утверждают местные жители, трубы так и остались незакопанными. Они предполагают, что нынешний дефект мог произойти в том же самом месте.

«Опять! Осенью тоже сидели без горячей воды, а потом нам сказали, что всё исправили. Ну вот, результат!» — рассказывает atas.info Алина, жительница дома на улице Курчатова.
Фото после прорыва теплосети на улице Дунаевского в сентябре 2024 года
Фото после прорыва теплосети на улице Дунаевского в сентябре 2024 года
Фото после прорыва теплосети на улице Дунаевского в сентябре 2024 года
Фото после прорыва теплосети на улице Дунаевского в сентябре 2024 года. Фото: Алина Гурицкая. atas.info

«Почему у нас теплотрасса взрывается дважды на одной и той же улицы? Деньги на ремонт идут, а толку никакого!» — возмущается местный житель Михаил.

По данным Сибирской генерирующей компании (СГК), без отопления и горячей воды временно остаются 11 многоквартирных домов. По данным карты отключений систем ЖКХ, без горячей воды находятся 16 многоквартирных домов, а отопление отключено в 67 зданиях.

Облатсь отключений
Облатсь отключений. Фото: Карта отключений ЖКХ
«По завершении ремонта теплосеть сразу будет включена в работу», — уточнили в СГК.

Бригады СГК приступили к ремонту в 12:00 и обещают завершить работы до 20:00 сегодняшнего дня. Как только устранение дефекта будет завершено, теплоснабжение возобновят.

В Новосибирске очередной прорыв затопил улицу — где бомбануло на этот раз
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