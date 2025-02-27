Реки кипятка растеклись по улицам в районе Новосибирска

Posted 27 февраля, 07:33
Published 27 февраля, 07:33
Modified 27 февраля, 09:00
Updated 27 февраля, 09:00
На этот раз авария случилась в Калининском районе на улице Дунаевского. Ее последствия также затронули улицу Курчатова. Хотя в СГК сообщают, что дефект теплосети произошел на улице Дунаевского, местные жители сообщают, что это произошло около дома №15 по улице Курчатова.
Горячая вода разлилась по дороге, превратив улицу в кипящую реку. Напомним, что в сентябре 2024 года здесь уже была аналогичная авария. Тогда энергетики вскрывали теплосеть и обещали привести ее в порядок. Однако, как утверждают местные жители, трубы так и остались незакопанными. Они предполагают, что нынешний дефект мог произойти в том же самом месте.
«Опять! Осенью тоже сидели без горячей воды, а потом нам сказали, что всё исправили. Ну вот, результат!» — рассказывает atas.info Алина, жительница дома на улице Курчатова.
«Почему у нас теплотрасса взрывается дважды на одной и той же улицы? Деньги на ремонт идут, а толку никакого!» — возмущается местный житель Михаил.
По данным Сибирской генерирующей компании (СГК), без отопления и горячей воды временно остаются 11 многоквартирных домов. По данным карты отключений систем ЖКХ, без горячей воды находятся 16 многоквартирных домов, а отопление отключено в 67 зданиях.
«По завершении ремонта теплосеть сразу будет включена в работу», — уточнили в СГК.
Бригады СГК приступили к ремонту в 12:00 и обещают завершить работы до 20:00 сегодняшнего дня. Как только устранение дефекта будет завершено, теплоснабжение возобновят.