Реки кипятка растеклись по улицам в районе Новосибирска

Горячая вода разлилась по дороге, превратив улицу в кипящую реку. Напомним, что в сентябре 2024 года здесь уже была аналогичная авария. Тогда энергетики вскрывали теплосеть и обещали привести ее в порядок. Однако, как утверждают местные жители, трубы так и остались незакопанными. Они предполагают, что нынешний дефект мог произойти в том же самом месте.