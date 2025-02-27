Сбил пенсионерку и сбежал: народный артист Александр Буйнов скрылся с места ДТП

В этот же день стало известно о прошении Михаила Ефремова об условно-досрочном освобождении (УДО). 61-летний актёр, который отбывает срок за смертельное ДТП, имеет серьёзные проблемы с лёгкими, что стало основанием для подачи ходатайства. Документы были направлены в Алексеевский районный суд Белгородской области 25 февраля. Судебное заседание по данному вопросу состоится 24 марта. Артист был приговорён к 7,5 годам лишения свободы за ДТП, повлёкшее гибель человека. Он признал свою вину, но долгое время не обращался с просьбой о досрочном освобождении.