Сбил пенсионерку и сбежал: народный артист Александр Буйнов скрылся с места ДТП

Posted 27 февраля, 07:56
Published 27 февраля, 07:56
Modified 27 февраля, 07:58
Updated 27 февраля, 07:58
Инцидент случился около 18:00 на улице Февральской. 74-летний исполнитель, находясь за рулём автомобиля Lexus LX 570, не заметил 61-летнюю женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, и совершил наезд. В результате аварии пострадавшая получила разрыв связок и была доставлена в больницу.
По данным очевидцев, сразу после происшествия Буйнов не подошёл к сбитой женщине, а также попытался избежать контакта с окружающими, опасаясь, что его узнают. Однако позже он остался на месте аварии до прибытия сотрудников полиции.
Ранее сообщалось, что Александр Буйнов борется с тяжёлым заболеванием. У артиста диагностирована последняя стадия рака предстательной железы, и он находится под паллиативным наблюдением. Несмотря на серьёзные проблемы со здоровьем, он продолжает концертную деятельность. Также недавно ему провели операцию на позвоночнике.
В этот же день стало известно о прошении Михаила Ефремова об условно-досрочном освобождении (УДО). 61-летний актёр, который отбывает срок за смертельное ДТП, имеет серьёзные проблемы с лёгкими, что стало основанием для подачи ходатайства. Документы были направлены в Алексеевский районный суд Белгородской области 25 февраля. Судебное заседание по данному вопросу состоится 24 марта. Артист был приговорён к 7,5 годам лишения свободы за ДТП, повлёкшее гибель человека. Он признал свою вину, но долгое время не обращался с просьбой о досрочном освобождении.