atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 27 февраля, 07:56

Published 27 февраля, 07:56

Modified 27 февраля, 07:58

Updated 27 февраля, 07:58

Александр Буйнов

Сбил пенсионерку и сбежал: народный артист Александр Буйнов скрылся с места ДТП

27 февраля 2025, 07:56
Фото: legion-media.com. Александр Буйнов

Народный артист России Александр Буйнов сбил пешехода в Подмосковье

26 февраля 2025 года в подмосковной Апрелевке произошло ДТП с участием известного певца и народного артиста России Александра Буйнова.

Инцидент случился около 18:00 на улице Февральской. 74-летний исполнитель, находясь за рулём автомобиля Lexus LX 570, не заметил 61-летнюю женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, и совершил наезд. В результате аварии пострадавшая получила разрыв связок и была доставлена в больницу.

По данным очевидцев, сразу после происшествия Буйнов не подошёл к сбитой женщине, а также попытался избежать контакта с окружающими, опасаясь, что его узнают. Однако позже он остался на месте аварии до прибытия сотрудников полиции.

Ранее сообщалось, что Александр Буйнов борется с тяжёлым заболеванием. У артиста диагностирована последняя стадия рака предстательной железы, и он находится под паллиативным наблюдением. Несмотря на серьёзные проблемы со здоровьем, он продолжает концертную деятельность. Также недавно ему провели операцию на позвоночнике.

В этот же день стало известно о прошении Михаила Ефремова об условно-досрочном освобождении (УДО). 61-летний актёр, который отбывает срок за смертельное ДТП, имеет серьёзные проблемы с лёгкими, что стало основанием для подачи ходатайства. Документы были направлены в Алексеевский районный суд Белгородской области 25 февраля. Судебное заседание по данному вопросу состоится 24 марта. Артист был приговорён к 7,5 годам лишения свободы за ДТП, повлёкшее гибель человека. Он признал свою вину, но долгое время не обращался с просьбой о досрочном освобождении.

Внедорожник влетел в бензовоз под Новосибирском: есть жертвы
Узнать подробнее
Читайте также:
Снос дороже замка: демонтаж особняка Пугачевой будет стоить больше 40 млн рублейГрузовик загорелся на трассе под НовосибирскомОдно разочарование: Прилучный не смог нормально отдохнуть с семьей
#Алина Гурицкая#Общество#ДТП#Авария#Москва#Россия#Пешеход#Певец#Шоу-бизнес
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 (905) 192-29-13, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика