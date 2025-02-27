Шоу «Ждули»: 33-летняя мама 5 детей из Новосибирской области вышла замуж за сидельца

Возлюбленным понадобилось несколько месяцев, чтобы создать союз. Мужчина сделал ей предложение и женщина ждала его какое-то время из тюрьмы. Однако в браке у них пошла трещина и они развелись через пять месяцев, так как Евгений начал подозревать Светлану в изменах.