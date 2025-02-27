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Posted 27 февраля, 03:32

Published 27 февраля, 03:32

Modified 27 февраля, 03:34

Updated 27 февраля, 03:34

Сибирячка на шоу

Шоу «Ждули»: 33-летняя мама 5 детей из Новосибирской области вышла замуж за сидельца

27 февраля 2025, 03:32
Фото: телеканал «Ю». Сибирячка на шоу

Мать 5 детей из Новосибирской области стала героиней шоу «Ждули»

Женщина из Новосибирской области стала участницей известного шоу: она ждала мужа из тюрьмы.

Светлана Салова из Барышево снялась в третьем сезоне шоу «Ждули» (16+). Сибирячке 33 года и она в одиночку воспитывает пятерых детей. В любви женщине не везет. Первый раз она забеременела в 16 лет от парня-абьюзера, от которого вскоре сбежала.

Фото: телеканал «Ю»

Замуж она вышла за другого мужчину, который бил ее и изменял, а после сел в СИЗО, где скончался от диабета. Четверо его детей остались сиротами. Затем Светлана познакомилась с Евгением — он сидит в колонии за кражу.

Фото: телеканал «Ю»

Возлюбленным понадобилось несколько месяцев, чтобы создать союз. Мужчина сделал ей предложение и женщина ждала его какое-то время из тюрьмы. Однако в браке у них пошла трещина и они развелись через пять месяцев, так как Евгений начал подозревать Светлану в изменах.

Фото: телеканал «Ю»

Ранее домохозяйка из новосибирского Академгородка сыграла свадьбу на шоу за 2 млн рублей. Она боролась с соперницами за главный приз.

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