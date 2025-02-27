Шоу «Ждули»: 33-летняя мама 5 детей из Новосибирской области вышла замуж за сидельца

Posted 27 февраля, 03:32
Published 27 февраля, 03:32
Modified 27 февраля, 03:34
Updated 27 февраля, 03:34
Светлана Салова из Барышево снялась в третьем сезоне шоу «Ждули» (16+). Сибирячке 33 года и она в одиночку воспитывает пятерых детей. В любви женщине не везет. Первый раз она забеременела в 16 лет от парня-абьюзера, от которого вскоре сбежала.
Замуж она вышла за другого мужчину, который бил ее и изменял, а после сел в СИЗО, где скончался от диабета. Четверо его детей остались сиротами. Затем Светлана познакомилась с Евгением — он сидит в колонии за кражу.
Возлюбленным понадобилось несколько месяцев, чтобы создать союз. Мужчина сделал ей предложение и женщина ждала его какое-то время из тюрьмы. Однако в браке у них пошла трещина и они развелись через пять месяцев, так как Евгений начал подозревать Светлану в изменах.
Ранее домохозяйка из новосибирского Академгородка сыграла свадьбу на шоу за 2 млн рублей. Она боролась с соперницами за главный приз.