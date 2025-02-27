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Posted 27 февраля, 13:52

Published 27 февраля, 13:52

Modified 27 февраля, 13:54

Updated 27 февраля, 13:54

Парфюмерия и косметика стали дороже в НСО

Сибирячки отметили резкий скачок цен на парфюмерию и косметику

27 февраля 2025, 13:52
Фото: 1MI. Парфюмерия и косметика стали дороже в НСО

Косметика и парфюмерия в Новосибирской области подорожали на треть

На рынке косметической и парфюмерной продукции ожидается дальнейший рост цен.

Согласно анализу BFM-Новосибирск, цены на парфюмерию и косметику в Новосибирской области увеличились на 30%.

Отмечается, что подорожали не только импортные товары люксовой косметики и нишевого парфюма, но также продукция эконом-сегмента. Так, год назад цена флакона нишевой парфюмерии Essential Parfums Divine Vanille составляла 8 600 рублей, актуальная стоимость — 11 980 рублей. Средняя цена на женские шампуни в супермаркетах поднялась с 500 до 700 рублей. В среднем сибирячки отмечают рост по всем позициям на 30%.

Производители объясняют рост цен увеличением затрат на производство. Как сообщается, дороже стало сырье у всех поставщиков, как у европейских, так и у азиатских. Также возросла стоимость логистики.

При этом Новосибирскстат отмечает гораздо более низкий процент увеличения цен. Согласно официальной статистике, за год туалетная вода за год подорожала на 7%, шампунь — на 12%.

Ранее специалисты высказались о прогнозе инфляции в Новосибирской области.

Подорожало буквально все: в Новосибирской области инфляция разогналась до 10%
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