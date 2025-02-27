Сибирячки отметили резкий скачок цен на парфюмерию и косметику

Отмечается, что подорожали не только импортные товары люксовой косметики и нишевого парфюма, но также продукция эконом-сегмента. Так, год назад цена флакона нишевой парфюмерии Essential Parfums Divine Vanille составляла 8 600 рублей, актуальная стоимость — 11 980 рублей. Средняя цена на женские шампуни в супермаркетах поднялась с 500 до 700 рублей. В среднем сибирячки отмечают рост по всем позициям на 30%.