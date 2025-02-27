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Posted 27 февраля, 15:41

Published 27 февраля, 15:41

Modified 27 февраля, 15:43

Updated 27 февраля, 15:43

Тысячи мигрантов выдворили из Новосибирской области

Тысячи мигрантов выдворили из Новосибирской области

27 февраля 2025, 15:41
Фото: Изображение Midjourney. Тысячи мигрантов выдворили из Новосибирской области
В регионе было зафиксировано около 20 тысяч случаев нарушения миграционного законодательства, о чем сообщил начальник областного МВД Андрей Кульков.

По данным регионального МВД, по итогам 2024 года было отмечено свыше 17 тысяч нарушений. Из Новосибирской области выдворили более 3 000 человек, еще свыше 100 иностранных граждан депортировали из России.

А также срок легального пребывания в России сократили более чем 600 иностранным гражданам.

Ранее нелегальных мигрантов обнаружили на складах маркетплейсов. В случае установления факта незаконного пребывания иностранцев на территории России, работодателям грозят серьезные штрафы или даже уголовная ответственность за пособничество нелегальной миграции.

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#София Самарина#Общество#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Мигранты#Сибирь#МВД
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