Тысячи мигрантов выдворили из Новосибирской области

Posted 27 февраля, 15:41
Published 27 февраля, 15:41
Modified 27 февраля, 15:43
Updated 27 февраля, 15:43
По данным регионального МВД, по итогам 2024 года было отмечено свыше 17 тысяч нарушений. Из Новосибирской области выдворили более 3 000 человек, еще свыше 100 иностранных граждан депортировали из России.
А также срок легального пребывания в России сократили более чем 600 иностранным гражданам.
Ранее нелегальных мигрантов обнаружили на складах маркетплейсов. В случае установления факта незаконного пребывания иностранцев на территории России, работодателям грозят серьезные штрафы или даже уголовная ответственность за пособничество нелегальной миграции.