В Новосибирске пассажира сняли с самолета после неудачной шутки

Posted 27 февраля, 03:53
Published 27 февраля, 03:53
Modified 27 февраля, 03:55
Updated 27 февраля, 03:55
Инцидент произошел в аэропорту Толмачево. Во время регистрации билета один из пассажиров решил пошутить над попутчиком. Он спросил, почему у него такая тяжелая сумка и не бомба ли в ней находится.
Однако иронию не поняли сами сотрудники аэропорта. Они вызвали полицию, а шутника сняли с рейса. Самолет задержали на час для выяснения всех обстоятельств.
Несколько дней назад до Новосибирска не могли долететь самолеты. Прилет 12 авиарейсов был задержан на разное время. Некоторые рейсы и вовсе отменили. Также бывшая вице-мэр Анна Терешкова попала в неприятную ситуацию: она была на борту сломанного самолета.