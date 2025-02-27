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Posted 27 февраля, 03:53

Published 27 февраля, 03:53

Modified 27 февраля, 03:55

Updated 27 февраля, 03:55

Самолет задержали

В Новосибирске пассажира сняли с самолета после неудачной шутки

27 февраля 2025, 03:53
Фото: Артем Шершнев. atas.info. Самолет задержали
Пассажира сняли с самолета после шутки: подробности сообщили в одном из Телеграм-каналов.

Инцидент произошел в аэропорту Толмачево. Во время регистрации билета один из пассажиров решил пошутить над попутчиком. Он спросил, почему у него такая тяжелая сумка и не бомба ли в ней находится.

Однако иронию не поняли сами сотрудники аэропорта. Они вызвали полицию, а шутника сняли с рейса. Самолет задержали на час для выяснения всех обстоятельств.

Несколько дней назад до Новосибирска не могли долететь самолеты. Прилет 12 авиарейсов был задержан на разное время. Некоторые рейсы и вовсе отменили. Также бывшая вице-мэр Анна Терешкова попала в неприятную ситуацию: она была на борту сломанного самолета.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Самолет#Задержка#Пассажиры
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