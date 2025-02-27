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Posted 27 февраля, 02:16

Published 27 февраля, 02:16

Modified 27 февраля, 02:18

Updated 27 февраля, 02:18

Сибирякам предлагают подарок от Трампа

В Новосибирске продают уникальные подарки Дональда Трампа

27 февраля 2025, 02:16
Фото: 1MI. Сибирякам предлагают подарок от Трампа
Жителям Новосибирска предлагают купить уникальные подарки Дональда Трампа: такое объявление есть на одном из сайтов.

Президент США Дональд Трамп отправил эксклюзивные подарки в Россию еще в 2017 году. В наборе есть две подлинные монеты из золота в 24 карата, а также кофейная кружка из китайского фарфора.

Как именно у продавца оказался данный подарок, неизвестно. За уникальное предложение он просит 200 тысяч рублей. Причем цена за коллекцию с каждым годом будет только увеличиваться.

Данную коллекцию невозможно найти в России или заказать через какие-либо сайты доставок. Просят за подарки 200 тысяч рублей. Объявление набрало больше тысячи просмотров.

Фото: Авито

Тем временем семья из Новосибирска дала своему ребенку имя Трамп. Такого в регионе еще не было.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Подарки#Дональд Трамп#Посуда
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