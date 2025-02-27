В Новосибирске продают уникальные подарки Дональда Трампа

Posted 27 февраля, 02:16
Published 27 февраля, 02:16
Modified 27 февраля, 02:18
Updated 27 февраля, 02:18
Президент США Дональд Трамп отправил эксклюзивные подарки в Россию еще в 2017 году. В наборе есть две подлинные монеты из золота в 24 карата, а также кофейная кружка из китайского фарфора.
Как именно у продавца оказался данный подарок, неизвестно. За уникальное предложение он просит 200 тысяч рублей. Причем цена за коллекцию с каждым годом будет только увеличиваться.
Данную коллекцию невозможно найти в России или заказать через какие-либо сайты доставок. Просят за подарки 200 тысяч рублей. Объявление набрало больше тысячи просмотров.