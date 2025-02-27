В Новосибирске прокуратура проверит коммунальную аварию на улице Курчатова

Инцидент случился днем 27 февраля в Калининском районе. На улицах Курчатова и Дунаевского разлился кипяток. Произошло это из-за дефекта на теплотрассе. Местные жители говорят, что осенью прошлого года у дома №15 было аналогичное ЧП, после которого вскрыли теплосеть, но так и не закопали. Новосибирцы подозревают, что авария случилась на этом же участке.