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Posted 27 февраля, 06:22

Published 27 февраля, 06:22

Modified 27 февраля, 06:24

Updated 27 февраля, 06:24

Цыганку задержали

В Новосибирске спустя 20 лет разыскали цыганку-наркоторговку

27 февраля 2025, 06:22
Фото: 1MI. Цыганку задержали
Биометрические технологии в Новосибирске помогли задержать подозреваемую в наркоторговле спустя два десятилетия, о чем сообщили в МВД.

Система видеонаблюдения с алгоритмами FindFace в метрополитене Новосибирска идентифицировала женщину цыганской национальности, разыскиваемую за причастность к незаконному обороту наркотиков. Возможная преступница, чьи фотографии были сделаны в начале 2000-х годов, избегала правосудия более 20 лет.

В феврале 2025 года камеры, установленные на станциях метро и железнодорожном вокзале, обнаружили совпадение биометрических параметров подозреваемой с архивными данными. Несмотря на возрастные изменения (с 50 до 70 лет), нейросеть распознала ключевые черты лица.

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Глава регионального УМВД Андрей Кульков во время сессии в Заксобрании отметил, что это первый в области случай, когда система сопоставила изображение 20-летней давности с текущим обликом человека. Были проанализированы более 100 параметров, включая форму скул и расстояние между зрачками».

Подозреваемая обвиняется в организации каналов поставки героина из Средней Азии в 2003–2005 гг. После задержания ей предъявлены обвинения по ст. 228.1 УК РФ (сбыт наркотиков в крупном размере), что грозит до 20 лет лишения свободы. В Новосибирске у иностранца намерены забрать 29 нелегальных iPhone.

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