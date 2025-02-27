В Новосибирске спустя 20 лет разыскали цыганку-наркоторговку

Глава регионального УМВД Андрей Кульков во время сессии в Заксобрании отметил, что это первый в области случай, когда система сопоставила изображение 20-летней давности с текущим обликом человека. Были проанализированы более 100 параметров, включая форму скул и расстояние между зрачками».