В Новосибирске у иностранца намерены забрать 29 нелегальных iPhone

13 марта 2024 года в международном аэропорту Толмачево сотрудники таможни выявили партию гаджетов в ручной клади пассажира рейса из Бишкека. Дуулат Ж., пересекая границу, заявил, что все устройства предназначены для личных подарков. Однако гражданин не предоставил документов, подтверждающих легальность приобретения товаров. Стоимость iPhone не была задекларирована, что нарушает нормы ЕАЭС о беспошлинном ввозе (лимит — до €10 тыс. на человека).