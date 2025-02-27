В Новосибирске у иностранца намерены забрать 29 нелегальных iPhone

Posted 27 февраля, 04:42
Published 27 февраля, 04:42
Modified 27 февраля, 04:44
Updated 27 февраля, 04:44
Таможенные органы Новосибирска направили иск в Октябрьский районный суд с требованием изъять в пользу государства 29 смартфонов Apple iPhone, обнаруженных у гражданина Кыргызстана.
13 марта 2024 года в международном аэропорту Толмачево сотрудники таможни выявили партию гаджетов в ручной клади пассажира рейса из Бишкека. Дуулат Ж., пересекая границу, заявил, что все устройства предназначены для личных подарков. Однако гражданин не предоставил документов, подтверждающих легальность приобретения товаров. Стоимость iPhone не была задекларирована, что нарушает нормы ЕАЭС о беспошлинном ввозе (лимит — до €10 тыс. на человека).
Согласно ст. 169 Таможенного кодекса ЕАЭС, перемещение товаров без декларации при превышении лимита считается административным правонарушением. В данном случае оценочная стоимость 29 iPhone (предположительно модели 14–15) превышает 5 млн рублей. Отсутствие чеков и договоров дарения позволяет классифицировать груз как коммерческую партию, требующую уплаты пошлины (15% от стоимости) и НДС (20%).
Помимо конфискации устройств, гражданину грозит штраф. Решение по иску ожидается в сентябре. Если суд удовлетворит требования, iPhone передадут для дальнейшей реализации.