В Новосибирской области запретят выходить на лед с 1 марта

Posted 27 февраля, 10:04
Published 27 февраля, 10:04
Modified 27 февраля, 10:06
Updated 27 февраля, 10:06
С 1 марта 2025 года в Новосибирской области вступает в силу полный запрет на передвижение по льду водоёмов на любом транспорте. Решение связано с резким потеплением и риском разрушения ледового покрова.
Запрещено использование автомобилей, квадроциклов, снегоходов, а также мотособак на всех водоёмах региона. Исключения действуют только на две официальные ледовые переправы — «Спирино-Ордынское» и «Ордынское Нижнекаменка», где толщина льда ежедневно мониторится.
По данным ГУ МЧС, в феврале средняя толщина льда на Оби сократилась до 25 см. В марте структура льда становится неоднородной: образуются скрытые трещины и промоины; возникает риск провала под лёд (увеличивается на 70% по сравнению с зимними месяцами).
Последствия нарушений: нарушителям грозит административная ответственность в виде штрафов для физлиц — от 3 до 5 тыс. рублей, для юрлиц — до 200 тыс. рублей (ст. 8.42 КоАП РФ).
Отказаться от подлёдной рыбалки до полного схода льда.
Детям — не приближаться к водоёмам без сопровождения взрослых.
При возникновении ЧС звонить по номеру 112, не пытаться спасать провалившихся самостоятельно.
За соблюдением запрета будут следить патрули МЧС и добровольцы. На особо опасных участках установлены предупреждающие таблички. Тем временем в регионе ожидается теплая весна.