В Новосибирской области запретят выходить на лед с 1 марта

По данным ГУ МЧС, в феврале средняя толщина льда на Оби сократилась до 25 см. В марте структура льда становится неоднородной: образуются скрытые трещины и промоины; возникает риск провала под лёд (увеличивается на 70% по сравнению с зимними месяцами).