atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 27 февраля, 10:04

Published 27 февраля, 10:04

Modified 27 февраля, 10:06

Updated 27 февраля, 10:06

Рыбалка на льду запрещена

В Новосибирской области запретят выходить на лед с 1 марта

27 февраля 2025, 10:04
Фото: 1MI. Рыбалка на льду запрещена
В Новосибирской области вводят полный запрет на выход на лёд с первого дня весны, о чем сообщили в МЧС.

С 1 марта 2025 года в Новосибирской области вступает в силу полный запрет на передвижение по льду водоёмов на любом транспорте. Решение связано с резким потеплением и риском разрушения ледового покрова.

Запрещено использование автомобилей, квадроциклов, снегоходов, а также мотособак на всех водоёмах региона. Исключения действуют только на две официальные ледовые переправы — «Спирино-Ордынское» и «Ордынское Нижнекаменка», где толщина льда ежедневно мониторится.

По данным ГУ МЧС, в феврале средняя толщина льда на Оби сократилась до 25 см. В марте структура льда становится неоднородной: образуются скрытые трещины и промоины; возникает риск провала под лёд (увеличивается на 70% по сравнению с зимними месяцами).

Под Новосибирском произошло землетрясение
Узнать подробнее

Последствия нарушений: нарушителям грозит административная ответственность в виде штрафов для физлиц — от 3 до 5 тыс. рублей, для юрлиц — до 200 тыс. рублей (ст. 8.42 КоАП РФ).

Рекомендации для рыбаков и родителей

  1. Отказаться от подлёдной рыбалки до полного схода льда.

  2. Детям — не приближаться к водоёмам без сопровождения взрослых.

  3. При возникновении ЧС звонить по номеру 112, не пытаться спасать провалившихся самостоятельно.

За соблюдением запрета будут следить патрули МЧС и добровольцы. На особо опасных участках установлены предупреждающие таблички. Тем временем в регионе ожидается теплая весна.

Новосибирского депутата задержали за кражу газа
Узнать подробнее
Читайте также:
Видеоблогер из Новосибирска отсудил деньги за краденный контентВ Новосибирске спустя 20 лет разыскали цыганку-наркоторговкуЖители Новосибирской области смогут дистанционно заключить договор с детсадом
#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область#Запрет#Рыбалка#МЧС#Лед
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 (905) 192-29-13, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика