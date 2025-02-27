Видеоблогер из Новосибирска отсудил деньги за краденный контент

Posted 27 февраля, 06:33
Published 27 февраля, 06:33
Modified 27 февраля, 06:35
Updated 27 февраля, 06:35
Суд вынес решение в пользу видеоблогера Ивана (имя изменено), чьи авторские права нарушил местный житель Влад (имя изменено). Дело стало примером борьбы с цифровым пиратством в регионе.
Иван, создающий контент об охоте, наткнулся на свой ролик, опубликованный полгода назад на канале Влада. Видео было загружено без указания источника и модифицировано — добавлены чужие субтитры.
Автор направил жалобу в поддержку YouTube, приложив исходные материалы съёмок. Платформа удалила контент в течение 48 часов, но Иван решил добиваться компенсации через суд.
В исковых требованиях новосибирец заявлял о 50 тыс. рублей за нарушение исключительных прав (ст. 1301 ГК РФ) и 20 тыс. рублей за моральный ущерб (ст. 151 ГК РФ).
Суд частично удовлетворил иск:
Запретил Владу использовать материалы Ивана;
Взыскал 30 тыс. рублей в качестве компенсации;
Присудил 10 тыс. рублей за моральный вред.
По данным Роспатента, в 2024 году в России:
подано 2,1 тыс. исков о нарушении авторских прав в соцсетях (+34% к 2023 г.);
средняя компенсация составила 45 тыс. рублей;
78% дел завершились в пользу истцов.
Иван планирует направить часть средств на развитие канала, подчеркнув важность юридической грамотности для контент-мейкеров. В Новосибирске у иностранца намерены забрать 29 нелегальных iPhone.