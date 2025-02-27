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Posted 27 февраля, 06:33

Published 27 февраля, 06:33

Modified 27 февраля, 06:35

Updated 27 февраля, 06:35

Блогер выиграл суд

Видеоблогер из Новосибирска отсудил деньги за краденный контент

27 февраля 2025, 06:33
Фото: 1MI. Блогер выиграл суд
Суд Новосибирска обязал блогера выплатить 40 тыс. рублей за кражу контента, о чем сообщил Кировский районный суд.

Суд вынес решение в пользу видеоблогера Ивана (имя изменено), чьи авторские права нарушил местный житель Влад (имя изменено). Дело стало примером борьбы с цифровым пиратством в регионе.

Иван, создающий контент об охоте, наткнулся на свой ролик, опубликованный полгода назад на канале Влада. Видео было загружено без указания источника и модифицировано — добавлены чужие субтитры.

Автор направил жалобу в поддержку YouTube, приложив исходные материалы съёмок. Платформа удалила контент в течение 48 часов, но Иван решил добиваться компенсации через суд.

В исковых требованиях новосибирец заявлял о 50 тыс. рублей за нарушение исключительных прав (ст. 1301 ГК РФ) и 20 тыс. рублей за моральный ущерб (ст. 151 ГК РФ).

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Суд частично удовлетворил иск:

  • Запретил Владу использовать материалы Ивана;

  • Взыскал 30 тыс. рублей в качестве компенсации;

  • Присудил 10 тыс. рублей за моральный вред.

По данным Роспатента, в 2024 году в России:

  • подано 2,1 тыс. исков о нарушении авторских прав в соцсетях (+34% к 2023 г.);

  • средняя компенсация составила 45 тыс. рублей;

  • 78% дел завершились в пользу истцов.

Иван планирует направить часть средств на развитие канала, подчеркнув важность юридической грамотности для контент-мейкеров. В Новосибирске у иностранца намерены забрать 29 нелегальных iPhone.

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