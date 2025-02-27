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Posted 27 февраля, 12:11

Published 27 февраля, 12:11

Modified 27 февраля, 12:11

Updated 27 февраля, 12:11

Заммэра Ефимов: Более 70 новостроек построено в Москве по реновации в 2024 году

Заммэра Ефимов: Более 70 новостроек построено в Москве по реновации в 2024 году

27 февраля 2025, 12:11
Фото: пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
В Москве в 2024 году по программе реновации построено 74 новых жилых дома. Об этом сообщил Владимир Ефимов, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.

Как сообщает портал mos.ru, общая площадь новостроек составляет более 1,3 миллиона квадратных метров. Ефимов уточнил, что новые дома появились в 11 административных округах. Больше всего новостроек на востоке столицы — 20, на севере Москвы — 15, и по девять домов построено на северо-востоке и юго-востоке города.

Жилые комплексы возводят как на специально отведенных, так и на освобожденных участках. Владислав Овчинский, министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики, сообщил, что новые жилые комплексы появились в 44 районах столицы. Больше всего их в Головинском районе — шесть домов на 835 квартир с улучшенной отделкой. В Перове построено пять жилых комплексов на 1084 квартиры. В Люблине — четыре здания на 1091 квартиру.

На прилегающих территориях проходит благоустройство. Устанавливаются детские и спортивные площадки, зоны отдыха, наружное освещение и камеры видеонаблюдения.

Процесс строительства всех домов по программе реновации контролируется Мосгосстройнадзором. За время возведения объектов инспекторы провели более 600 выездных проверок, в ходе которых оценивался выполненный объем работ на соответствие утвержденным проектным решениям. В мероприятиях участвовали специалисты подведомственного центра экспертиз для проведения комплексных исследований конструктива зданий и примененных материалов.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин подвел итоги реализации программы реновации за прошедший год. Подробнее узнать об этом можно на портале mos.ru.

Программа реновации утверждена в августе 2017 года. Она затрагивает около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Недавно Сергей Собянин дал поручение ускорить темпы реализации данной программы в два раза.

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