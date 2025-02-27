Заммэра Ефимов: Более 70 новостроек построено в Москве по реновации в 2024 году

Жилые комплексы возводят как на специально отведенных, так и на освобожденных участках. Владислав Овчинский, министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики, сообщил, что новые жилые комплексы появились в 44 районах столицы. Больше всего их в Головинском районе — шесть домов на 835 квартир с улучшенной отделкой. В Перове построено пять жилых комплексов на 1084 квартиры. В Люблине — четыре здания на 1091 квартиру.