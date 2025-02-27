Жители Новосибирской области смогут дистанционно заключить договор с детсадом

Как отметил замминистра образования Владимир Щукин, в 2024 году жители Новосибирской области через портал Госуслуг подали более 35 тысяч заявлений на запись детей в садик. Это 84% от общего количества заявлений. В 2025 году задача — увеличение до 90%. В этом году в Новосибирске процесс комплектования групп начнется 3 марта. К этому времени министерство цифрового развития региона обновило форму для онлайн-записи, сделав её более удобной и понятной. Некоторая информация уже предзаполнена на основе данных из личного кабинета, что позволяет избежать необходимости снова вводить большой объем текста. Каждый этап четко объясняется, так что подавать заявление не будет сложно. Все введенные данные сохраняются в черновике.