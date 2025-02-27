atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 27 февраля, 05:30

Published 27 февраля, 05:30

Modified 27 февраля, 05:32

Updated 27 февраля, 05:32

Записаться в детский сад стало проще

Жители Новосибирской области смогут дистанционно заключить договор с детсадом

27 февраля 2025, 05:30
Фото: 1MI. Записаться в детский сад стало проще
В правительстве Новосибирской области рассмотрели меры по внедрению стандартов клиентоцентричности в регионе: на заседании был первый замгубернатора Юрий Петухов, ответственный за реализацию федерального проекта «Государство для людей».

В регионе утверждена дорожная карта по внедрению стандартов клиентоцентричности, реализация которых соответствует задачам нового нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

По словам замминистра цифрового развития и связи Ирины Савельевой, в 2025 году предстоит масштабная работа по доработке государственных услуг в части сокращения сроков их оказания, визитов в ведомства, уменьшения количества предоставляемых документов по пяти жизненным ситуациям: внешкольная занятость детей, оформление в детский сад, управление многоквартирным домом, установление инвалидности, целевая помощь малоимущим.

Губернатор Андрей Травников обозначил ключевые задачи по реализации новых нацпроектов
Узнать подробнее

Как отметил замминистра образования Владимир Щукин, в 2024 году жители Новосибирской области через портал Госуслуг подали более 35 тысяч заявлений на запись детей в садик. Это 84% от общего количества заявлений. В 2025 году задача — увеличение до 90%. В этом году в Новосибирске процесс комплектования групп начнется 3 марта. К этому времени министерство цифрового развития региона обновило форму для онлайн-записи, сделав её более удобной и понятной. Некоторая информация уже предзаполнена на основе данных из личного кабинета, что позволяет избежать необходимости снова вводить большой объем текста. Каждый этап четко объясняется, так что подавать заявление не будет сложно. Все введенные данные сохраняются в черновике.

Еще одно нововведение в рамках клиентоцентричного подхода — это возможность подписать договор с детским садом удаленно, используя цифровую подпись в приложении «Госключ». Ранее для подписания договора требовалось личное присутствие в детском саду и оформление документов в бумажном виде, что отнимало много времени и создавало дополнительные трудности для родителей. Теперь для подписания документа онлайн достаточно иметь смартфон с интернетом. Родителям нужно установить приложение «Госключ», пройти регистрацию и выпустить электронную подпись. Таким образом, весь процесс записи ребенка в детский сад переводится в цифровой формат — от подачи заявления до зачисления в желаемое учреждение.

По итогам заседания Юрий Петухов поручил активизировать работу по другим актуальным вопросам, быстро обновить дорожные карты и внести необходимые изменения в документацию для беспрепятственного внедрения новых сервисов, направленных на улучшение условий для жителей Новосибирской области.

Губернатор Травников поставил задачи по развитию ИТ-отрасли в Новосибирской области
Узнать подробнее
Читайте также:
1700 новых рабочих мест: губернатор Травников оценил развитие Новосибирского районаТоп любимых фильмов губернатора Новосибирской области — что смотрит глава регионаГубернатор Травников подвел итоги 2024 года и поставил задачи перед АПК
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Госуслуги#Детский сад
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 (905) 192-29-13, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика