Жители Новосибирской области смогут дистанционно заключить договор с детсадом

Posted 27 февраля, 05:30
Published 27 февраля, 05:30
Modified 27 февраля, 05:32
Updated 27 февраля, 05:32
В регионе утверждена дорожная карта по внедрению стандартов клиентоцентричности, реализация которых соответствует задачам нового нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
По словам замминистра цифрового развития и связи Ирины Савельевой, в 2025 году предстоит масштабная работа по доработке государственных услуг в части сокращения сроков их оказания, визитов в ведомства, уменьшения количества предоставляемых документов по пяти жизненным ситуациям: внешкольная занятость детей, оформление в детский сад, управление многоквартирным домом, установление инвалидности, целевая помощь малоимущим.
Как отметил замминистра образования Владимир Щукин, в 2024 году жители Новосибирской области через портал Госуслуг подали более 35 тысяч заявлений на запись детей в садик. Это 84% от общего количества заявлений. В 2025 году задача — увеличение до 90%. В этом году в Новосибирске процесс комплектования групп начнется 3 марта. К этому времени министерство цифрового развития региона обновило форму для онлайн-записи, сделав её более удобной и понятной. Некоторая информация уже предзаполнена на основе данных из личного кабинета, что позволяет избежать необходимости снова вводить большой объем текста. Каждый этап четко объясняется, так что подавать заявление не будет сложно. Все введенные данные сохраняются в черновике.
Еще одно нововведение в рамках клиентоцентричного подхода — это возможность подписать договор с детским садом удаленно, используя цифровую подпись в приложении «Госключ». Ранее для подписания договора требовалось личное присутствие в детском саду и оформление документов в бумажном виде, что отнимало много времени и создавало дополнительные трудности для родителей. Теперь для подписания документа онлайн достаточно иметь смартфон с интернетом. Родителям нужно установить приложение «Госключ», пройти регистрацию и выпустить электронную подпись. Таким образом, весь процесс записи ребенка в детский сад переводится в цифровой формат — от подачи заявления до зачисления в желаемое учреждение.
По итогам заседания Юрий Петухов поручил активизировать работу по другим актуальным вопросам, быстро обновить дорожные карты и внести необходимые изменения в документацию для беспрепятственного внедрения новых сервисов, направленных на улучшение условий для жителей Новосибирской области.