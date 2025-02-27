Льготы достанутся не всем: кому государство поможет оплатить ЖКХ

Posted 27 февраля, 12:46
Published 27 февраля, 12:46
Modified 27 февраля, 12:57
Updated 27 февраля, 12:57
Компенсацию оплаты услуг ЖКХ от 50% до 100% могут получить пенсионеры, ветераны, многодетные семьи и другие категории. Новосибирцам рассказали подробнее о том, кто может рассчитывать на выплату и как ее получить.
Получить компенсацию за оплату ДКХ могут одинокие пенсионеры, прекратившие трудовую деятельность, инвалиды, а также:
— Ветераны ВОВ, вдовы ветеранов;
— Семьи, воспитывающие троих и более несовершеннолетних детей. Льготу можно получить также в том случае, если один или несколько детей до 23 лет являются студентами вуза очного отделения;
— Лица, участвовавшие в ликвидации последствий аварий и их семьи;
— Семьи погибших военнослужащих и сотрудников МВД, ветераны боевых действий, реабилитированные жертвы политических репрессий;
— Герои Советского Союза, Герои России, и удостоенные другими почетными званиями.
Чтобы покрыть расходы на ЖКХ частично или полностью, необходимо направить документы любым удобным способом. Сделать это можно как при личном обращении в МФЦ, так и с помощью портала госуслуг.
Ранее жителям Новосибирской области выплатили порядка 200 тысяч за помощь в разоблачении нелегальных майнеров.