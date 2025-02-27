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Posted 27 февраля, 12:46

Published 27 февраля, 12:46

Modified 27 февраля, 12:57

Updated 27 февраля, 12:57

Как получить компенсацию ЖКХ

Льготы достанутся не всем: кому государство поможет оплатить ЖКХ

27 февраля 2025, 12:46
Фото: Изображение Midjourney. Как получить компенсацию ЖКХ

Жителям Новосибирской области рассказали, кто может претендовать на льготы ЖКХ

В Министерстве ЖКХ опубликовали список категорий граждан, которые могут получить помощь от государства при оплате счетов ЖКХ.

Компенсацию оплаты услуг ЖКХ от 50% до 100% могут получить пенсионеры, ветераны, многодетные семьи и другие категории. Новосибирцам рассказали подробнее о том, кто может рассчитывать на выплату и как ее получить.

Кто может получить компенсацию

Получить компенсацию за оплату ДКХ могут одинокие пенсионеры, прекратившие трудовую деятельность, инвалиды, а также:

— Ветераны ВОВ, вдовы ветеранов;

— Семьи, воспитывающие троих и более несовершеннолетних детей. Льготу можно получить также в том случае, если один или несколько детей до 23 лет являются студентами вуза очного отделения;

— Лица, участвовавшие в ликвидации последствий аварий и их семьи;

— Семьи погибших военнослужащих и сотрудников МВД, ветераны боевых действий, реабилитированные жертвы политических репрессий;

— Герои Советского Союза, Герои России, и удостоенные другими почетными званиями.

Как получить компенсацию

Чтобы покрыть расходы на ЖКХ частично или полностью, необходимо направить документы любым удобным способом. Сделать это можно как при личном обращении в МФЦ, так и с помощью портала госуслуг.

Ранее жителям Новосибирской области выплатили порядка 200 тысяч за помощь в разоблачении нелегальных майнеров.

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