Бастрыкин потребовал проверить мигрантский скотомогильник под Новосибирском

Напомним, ранее местные жители жаловались в органы местного самоуправления с просьбой решить проблему незаконной утилизации крупнорогатого скота. По населенному пункту с приходом тепла начал распространяться неприятный запах. Более того, данная ситуация повышает риски возникновения инфекционных заболеваний.