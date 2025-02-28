Бастрыкин потребовал проверить мигрантский скотомогильник под Новосибирском

Posted 28 февраля, 13:28
Published 28 февраля, 13:28
Modified 28 февраля, 13:30
Updated 28 февраля, 13:30
Бастрыкин поручил доложить о ходе и результатах проверки факта нарушения природоохранного законодательства в Новосибирской области. Как стало известно, скотомогильник был организован трудовыми мигрантами.
Напомним, ранее местные жители жаловались в органы местного самоуправления с просьбой решить проблему незаконной утилизации крупнорогатого скота. По населенному пункту с приходом тепла начал распространяться неприятный запах. Более того, данная ситуация повышает риски возникновения инфекционных заболеваний.
Ранее с подобной ситуацией столкнулись жители с. Лозовское Новосибирской области: скотомогильник развернулся неподалеку от жилых домов.