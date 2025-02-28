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Posted 28 февраля, 13:28

Published 28 февраля, 13:28

Modified 28 февраля, 13:30

Updated 28 февраля, 13:30

Скотомогильник организовали мигранты

Бастрыкин потребовал проверить мигрантский скотомогильник под Новосибирском

28 февраля 2025, 13:28
Фото: 1MI. Скотомогильник организовали мигранты
На зловонный скотомогильник в деревне Алексеевка пожаловались местные жители — его организаторов проверит глава СК.

Бастрыкин поручил доложить о ходе и результатах проверки факта нарушения природоохранного законодательства в Новосибирской области. Как стало известно, скотомогильник был организован трудовыми мигрантами.

Напомним, ранее местные жители жаловались в органы местного самоуправления с просьбой решить проблему незаконной утилизации крупнорогатого скота. По населенному пункту с приходом тепла начал распространяться неприятный запах. Более того, данная ситуация повышает риски возникновения инфекционных заболеваний.

Ранее с подобной ситуацией столкнулись жители с. Лозовское Новосибирской области: скотомогильник развернулся неподалеку от жилых домов.

Появилось видео, как фермеры заполняют скотомогильник под Новосибирском
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#София Самарина#Общество#Экология#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Сибирь#Александр Бастрыкин
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