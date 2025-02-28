Бывает раз в 150 лет: парад из семи планет увидят жители Новосибирска

По словам астрономов, без специального оборудования будут заметны Сатурн, Меркурий, Венера, Юпитер и Марс. Однако Уран и Нептун, из-за их тусклого свечения, можно будет разглядеть только при помощи бинокля или телескопа. Специалисты рекомендуют начинать наблюдения сразу после захода Солнца, двигаясь взглядом от западной части горизонта к восточной, поскольку некоторые планеты довольно быстро скроются за горизонтом.