Бывает раз в 150 лет: парад из семи планет увидят жители Новосибирска

Posted 28 февраля, 10:25
Published 28 февраля, 10:25
Modified 28 февраля, 10:27
Updated 28 февраля, 10:27
В пятницу, 28 февраля, жители Новосибирска смогут наблюдать редкое астрономическое явление — парад семи планет. Вскоре после захода Солнца в небе выстроятся сразу несколько небесных тел, располагаясь по одну сторону от светила. Такой космический спектакль случается крайне редко: следующий раз увидеть подобную конфигурацию удастся лишь в мае 2161 года.
По словам астрономов, без специального оборудования будут заметны Сатурн, Меркурий, Венера, Юпитер и Марс. Однако Уран и Нептун, из-за их тусклого свечения, можно будет разглядеть только при помощи бинокля или телескопа. Специалисты рекомендуют начинать наблюдения сразу после захода Солнца, двигаясь взглядом от западной части горизонта к восточной, поскольку некоторые планеты довольно быстро скроются за горизонтом.
Подобное выравнивание планет происходит нечасто и всегда привлекает внимание как профессиональных астрономов, так и любителей космоса. Чтобы максимально насладиться зрелищем, рекомендуется выбирать места вдали от городского освещения, где ночное небо остается чистым и ясным. Если погода не подведет, этот вечер подарит незабываемые впечатления всем, кто неравнодушен к тайнам Вселенной.