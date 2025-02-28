Что будет с экологией в Новосибирске? Рядом с Обью хотят построить бетонный завод

Posted 28 февраля, 06:30
Published 28 февраля, 06:30
Modified 28 февраля, 06:32
Updated 28 февраля, 06:32
Новосибирск, как крупнейший город Сибири, продолжает активно расширяться. Однако не всегда застройка приносит только позитивные перемены. В спальном районе Первомайский, на улице Тухачевского, 21, где напротив уже стоят жилые дома частного сектора, готовится строительство бетонного завода. Новый объект, официально именуемый «Завод по производству бетона и раствора со складами», вызывает серьезные вопросы у жителей и экспертов из-за потенциального вредного воздействия на экологию и здоровье населения.
В декабре 2024 года в СМИ появилась новость о строительсве бетонного завода в Первомайском районе Новосибирска. На самом же деле разрешение на строительство предприятия было выдано управлением архитектурно-строительной инспекции мэрии еще 7 декабря 2022 года. Документ был оформлен на имя индивидуального предпринимателя Гумраха Абдуллазаде.
Справка
Гумраха Абдуллазаде, также зарегистрированный как Абдуллаев, — владелец ООО «ОлимпияСтрой-М», компании, занимающейся подготовкой строительных площадок, а также имеющего долю в ООО «Снежинка», специализирующейся на ремонте бытовой техники.
Разрешение выдали до 22 декабря 2026 года. Земельный участок, на котором планируется возведение завода, расположен по адресу: ул. Тухачевского, 21, в Первомайском районе Новосибирска. Его площадь составляет 81,78 тыс. кв. м, а допустимая площадь застройки — 8,42 тыс. кв. м. Согласно проекту, комплекс будет включать:
Помимо прочего, учитывая не самую лучшую транспортную инфраструктуру района (на подъездах к будущему заводу отсутствует асфальт), по улице Тухачевского ежедневно будут курсировать большегрузные автомобили, что дополнительно усугубит износ уже плохой дороги и создаст дополнительные неудобства для местных жителей.
По вопросу строительства комплекса мэрия в ответ на запрос atas.info сообщает, что информация о характеристиках строительства объекта на земельном участке поступала официально. При этом застройщик не проводил публичных слушаний или общественных обсуждений по данному проекту.
«Полномочиями по осуществлению контрольных мероприятий над реализацией строительства Объекта Управление не наделено, — подчеркивают в горадминистрации. — В случае обращения застройщика с заявлением о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию Управление осуществляет проведение проверки наличия и правильности оформления документов, прилагаемых к ним, проведение осмотра построенного объекта капитального строительства, проверка его соответствия требованиям, требованиям к строительству объекта капитального строительства, ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации, а также требованиям проектной документации».
Детальные сведения о проекте опубликованы на муниципальном портале «Строительство и архитектура» Новосибирска, дополняют в муниципалитете. В мэрии подчеркнули, что застройщик еще не обращался с заявлением о выдаче разрешения на ввод объекта.
Возведение подобных производственных объектов регулируется строгими нормами. В основе действующих требований лежат правила СанПиН, которые устанавливают санитарно-защитные зоны между производственными предприятиями и жилыми застройками. Цель таких зон — снизить воздействие шумовых, пылевых и химических выбросов на здоровье людей и окружающую среду.
Согласно этим нормативам, бетонные заводы, как правило, относятся к IV классу опасности (низкий уровень вредности) и должны располагаться не ближе 100 метров от жилых домов. Однако картографические сервисы показывают, что запланированное здание завода находится всего в 50 метрах от ближайшего частного дома. По сути, предприятие будет находиться в непосредственной близости от поселка Матвеевка. Также рядом находится водоем, а всего в одном километре — река Обь.
Отметим, что предельно допустимая концентрация (ПДК) цементной пыли в воздухе над зоной завода не должна превышать 8 мг на кубометр. Однако разовая ПДК над жилыми районами не может быть выше 0,3 мг, а среднесуточная и вовсе — выше 0,1 мг.
Роспотребнадзор выдал заключение о том, что проект соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям (имеется в распоряжении редакции). Это было сделано еще 14 января 2021 года.
«Управлением выдано разрешение на проект санитарно-защитной зоны на основании экспертного заключения, выданного ООО Аккредитованный центр „Санитарно-эпидемиологические экспертизы и лабораторные исследования“, в соответствии с которым объект соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам», — рассказали в управлении Роспотребнадзора.
Несмотря на то, что разрешение было выдано, многие эксперты и жители сомневаются в безопасности такого размещения объекта с учетом близости жилых построек и объектов социальной инфраструктуры.
На этапе строительства и последующей эксплуатации бетонного завода существуют несколько потенциальных угроз:
Новосибирский общественный активист и эколог Михаил Михайлов не скрывает своей обеспокоенности. Он считает, что проект завода вызывает множество вопросов:
«Во-первых, что за завод бетона? Будет ли это просто бетонный узел или предприятие, производящее готовые бетонные изделия для строительства перекрытий и коллекторов? Мы уже видели, как подобные объекты „гадят“ на окружающую территорию, — отметил Михаил Михайлов, — и меня смущает отсутствие четкого понимания технологии производства. Ведь многое зависит от того, какие системы фильтрации и шумозащиты будут установлены».
Он также отметил, что если предприятие будет реализовываться с минимальными затратами на защитные меры, то негативное воздействие на экологию и здоровье местных жителей может оказаться непредсказуемо высоким. Михаил привел в пример ситуацию с одним из бетонных предприятий на северном берегу Оби, где после завершения строительства производственная площадка оставила после себя серьезные экологические проблемы и загрязнение соседних территорий.
Официальная статистика заболеваемости в связи с работой подобных предприятий не предоставляется напрямую, поскольку Министерство здравоохранения не занимается мониторингом производственного профиля предприятий — об этом рассказали в самом ведомстве в ответ на запрос Atas.Info.
В качестве профилактической меры власти рекомендуют ежегодную диспансеризацию населения и профилактические осмотры, особенно для работников потенциально опасных производств.
«С 2024 года работник вправе пройти профилактический медицинский осмотр и диспансеризацию, в том числе по месту работы», — прокомментировали в Минздраве.
Специалисты отмечают, что постоянное воздействие пыли и шума может привести к:
Функциональный диагност Мария Сидоренко отмечает, что длительное воздействие пыли и шума от производственных объектов может привести к ряду хронических заболеваний.
«Наши наблюдения показывают, что даже небольшое, но постоянное воздействие пыли может стать причиной ухудшения состояния дыхательной системы, особенно у пожилых людей, — прокомментировала доктор Сидоренко. — Цементная пыль попадает в организм посредством воздушно-капельного пути — через глаза, нос и даже кожу. Так что даже если не дошло до того, что были поражены внутренние органы, есть риск развития заболевания глаз — вплоть до слепоты. Если говорить о менее серьезных, но все равно неприятных последствиях — это пересушенность слизистой, кожи, общая слабость организма.
Чаще всего выбросы пыли провоцируют поражение легочной ткани, что в итоге может привести к хронической астме, пневмонии, бронхиту и даже раку.
Врач подчеркнула, что влияние на организм будет даже при соблюдении санитарно-эпидемиологических норм, но при несоблюдении дистанций между промышленными объектами и жилыми домами риски возрастают значительно.
Жители Первомайского района, расположенного в непосредственной близости от улицы Тухачевского, и пользователи сети выражают серьезное недовольство и опасения. Многие отмечают, что уже сейчас транспортная инфраструктура испытывает значительную нагрузку из-за постоянного движения большегрузов, а плохое состояние дорог усугубляет ситуацию.
«Дорогам кранты. При повороте с Бердского шоссе постоянно трясет, сейчас просто проваливаться будем», — поделился своим мнением один из жителей района.
Другие жители акцентируют внимание на потенциальном ухудшении экологической ситуации:
«Как можно позволить разместить такое предприятие так близко к домам? А куда они отходы сбрасывать будут? У нас Обь и так не самая чистая река», — отметила пользовательница сети Диана.
«Ждите экологическую катастрофу, как в Искитиме», — пишет Андрей.
«Я просто не могу понять, как можно решать такие вопросы без общественных слушаний. Жители должны знать, какие технологии будут использоваться и что конкретно сделают для защиты нашего здоровья», — возмутилась сибирячка Елена.
Некоторые представители местного сообщества призывают власти пересмотреть решение о выдаче разрешения и провести дополнительные общественные слушания, чтобы жители могли высказать свои опасения и получить разъяснения по технологии производства и мерам защиты окружающей среды.
Несмотря на опасения местных жителей, в управлении Роспотребнадзора отмечают, что выдача разрешения на создание санитарно-эпидемиологической зоны — это лишь часть из всего комплекса мероприятий. После строительства, ввода в эксплуатацию за предприятием еще будет проводиться тщательное наблюдение:
«При эксплуатации предприятия хозяйственный субъект обязан разработать программу производственного контроля и осуществлять лабораторные исследования, в том числе на границе санитарно-защитной зоны и в зоне влияния предприятия на ближайшие жилые застройки».
В Роспотребнадзоре заключают: в их ведомство жалобы на строительство завода не поступали.