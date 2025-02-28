Что будет с экологией в Новосибирске? Рядом с Обью хотят построить бетонный завод

«Наши наблюдения показывают, что даже небольшое, но постоянное воздействие пыли может стать причиной ухудшения состояния дыхательной системы, особенно у пожилых людей, — прокомментировала доктор Сидоренко. — Цементная пыль попадает в организм посредством воздушно-капельного пути — через глаза, нос и даже кожу. Так что даже если не дошло до того, что были поражены внутренние органы, есть риск развития заболевания глаз — вплоть до слепоты. Если говорить о менее серьезных, но все равно неприятных последствиях — это пересушенность слизистой, кожи, общая слабость организма.