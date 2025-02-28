Депутата из Искитима отправили под арест после подозрений в хищении газа

Суд определил меру пресечения для депутата из Искитима. Накануне следователи возбудили уголовное дело из-за выявленной кражи. Предполагается, что «слуга народа» незаконно подключил к газопроводу два помещения и длительное время их отапливал. Общий ущерб превысил 800 тыс руб.