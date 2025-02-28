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Posted 28 февраля, 07:00

Published 28 февраля, 07:00

Modified 28 февраля, 07:02

Updated 28 февраля, 07:02

Депутат из искитима

Депутата из Искитима отправили под арест после подозрений в хищении газа

28 февраля 2025, 07:00
Фото: 1MI. Депутат из искитима
Виталию Пустотину избрана мера пресечения, сообщают представители регионального надзорного ведомства.

Суд определил меру пресечения для депутата из Искитима. Накануне следователи возбудили уголовное дело из-за выявленной кражи. Предполагается, что «слуга народа» незаконно подключил к газопроводу два помещения и длительное время их отапливал. Общий ущерб превысил 800 тыс руб.

Подозреваемому народному избраннику установлена мера пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 16 суток, то есть до 12 апреля.

Ход и результаты расследования уголовного дела на контроле в прокуратуре. Ранее сообщалось и о других деяниях скандального депутата.

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