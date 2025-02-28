Десятки человек отравились суши в Новосибирске — в этом обвинили уборщицу

Posted 28 февраля, 02:36
Published 28 февраля, 02:36
Modified 28 февраля, 02:38
Updated 28 февраля, 02:38
Инцидент произошел с 40-ка жителями города, которые заказали суши. Все они отравились: у них нашли признаки сальмонеллеза. Проверка показала, что руководитель игнорировал требования и нанял повара и уборщицу без медкнижек.
Сотрудники болели сальмонеллезом и готовили еду на заказ. Кроме того, они использовали столы и разделочные доски совместно для сырой и готовой пищи, поэтому инфекция стремительно распространилась.
Как пишет КП-Новосибирск, возбуждено дело. Потерпевшие требуют от директора общепита 500 тысяч рублей — данная сумма является общей. Это не первый случай отравления роллами в Новосибирске: ранее 43 человека отравились некачественными суши.