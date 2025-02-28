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Posted 28 февраля, 02:36

Published 28 февраля, 02:36

Modified 28 февраля, 02:38

Updated 28 февраля, 02:38

Люди отравились

Десятки человек отравились суши в Новосибирске — в этом обвинили уборщицу

28 февраля 2025, 02:36
Фото: 1MI. Люди отравились

В Новосибирске десятки человек отравились суши

В Новосибирске жители отравились суши, о чем сообщили в прокуратуре.

Инцидент произошел с 40-ка жителями города, которые заказали суши. Все они отравились: у них нашли признаки сальмонеллеза. Проверка показала, что руководитель игнорировал требования и нанял повара и уборщицу без медкнижек.

Сотрудники болели сальмонеллезом и готовили еду на заказ. Кроме того, они использовали столы и разделочные доски совместно для сырой и готовой пищи, поэтому инфекция стремительно распространилась.

Как пишет КП-Новосибирск, возбуждено дело. Потерпевшие требуют от директора общепита 500 тысяч рублей — данная сумма является общей. Это не первый случай отравления роллами в Новосибирске: ранее 43 человека отравились некачественными суши.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Уголовное дело#Отравление#Суши
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