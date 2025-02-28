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Posted 28 февраля, 12:58

Published 28 февраля, 12:58

Modified 28 февраля, 13:00

Updated 28 февраля, 13:00

Как распознать симптомы возрастного заболевания

Должен знать каждый: названы первые признаки надвигающейся деменции

28 февраля 2025, 12:58
Фото: 1MI. Как распознать симптомы возрастного заболевания

Жителям Новосибирска рассказали, как распознать надвигающуюся деменцию

Эксперт пояснил, как отличить ранние симптомы страшного заболевания от обычной возрастной забывчивости.

Сотрудник кафедры психиатрии ГМУ Минздрава России Владислав Киров в беседе с «Саратов 24» рассказал, как отличить первые признаки деменции.

Расстройство начинает развиваться по множеству причин, к которым относятся не только возрастное снижение активности мозга и социальная изоляция пожилых людей, но также наследственная предрасположенность и наличие запущенных хронических заболеваний.

Владислав Киров отмечает, что для взрослого человека, живущего в современном темпе, совершенно нормально иногда забыть про платеж или день недели, вспомнив эту информацию позже. Однако следует обратить внимание на хронические и долговременные проблемы с памятью, дезориентацию в календарных датах, частую потерю вещей, трудности в поддержании разговора или принятии решений.

К 2025 году деменция стала повсеместной мировой проблемой. На сегодняшний день заболевание диагностировано примерно у 50 млн человек. ВОЗ прогнозирует троекратное увеличение пациентов с данным диагнозом к 2050 году.

Однако эксперт подчеркнул, что даже несмотря на трудности в постановке диагноза и наличие факторов, на которые нельзя повлиять (возраст, наследственность), возможно отсрочить или вовсе избежать симптомов деменции, если вести правильный и активный образ жизни, тренировать мозг, общаться с людьми и пробовать новое.

Ранее эксперты высказались об экологической ситуации в Новосибирске.

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