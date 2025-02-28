Должен знать каждый: названы первые признаки надвигающейся деменции

Владислав Киров отмечает, что для взрослого человека, живущего в современном темпе, совершенно нормально иногда забыть про платеж или день недели, вспомнив эту информацию позже. Однако следует обратить внимание на хронические и долговременные проблемы с памятью, дезориентацию в календарных датах, частую потерю вещей, трудности в поддержании разговора или принятии решений.