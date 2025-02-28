Должен знать каждый: названы первые признаки надвигающейся деменции

Posted 28 февраля, 12:58
Published 28 февраля, 12:58
Modified 28 февраля, 13:00
Updated 28 февраля, 13:00
Сотрудник кафедры психиатрии ГМУ Минздрава России Владислав Киров в беседе с «Саратов 24» рассказал, как отличить первые признаки деменции.
Расстройство начинает развиваться по множеству причин, к которым относятся не только возрастное снижение активности мозга и социальная изоляция пожилых людей, но также наследственная предрасположенность и наличие запущенных хронических заболеваний.
Владислав Киров отмечает, что для взрослого человека, живущего в современном темпе, совершенно нормально иногда забыть про платеж или день недели, вспомнив эту информацию позже. Однако следует обратить внимание на хронические и долговременные проблемы с памятью, дезориентацию в календарных датах, частую потерю вещей, трудности в поддержании разговора или принятии решений.
К 2025 году деменция стала повсеместной мировой проблемой. На сегодняшний день заболевание диагностировано примерно у 50 млн человек. ВОЗ прогнозирует троекратное увеличение пациентов с данным диагнозом к 2050 году.
Однако эксперт подчеркнул, что даже несмотря на трудности в постановке диагноза и наличие факторов, на которые нельзя повлиять (возраст, наследственность), возможно отсрочить или вовсе избежать симптомов деменции, если вести правильный и активный образ жизни, тренировать мозг, общаться с людьми и пробовать новое.
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