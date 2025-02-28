Два человека погибли при пожаре под Новосибирском — возбуждено уголовное дело

В ранние часы 28 февраля 2025 года пожар вспыхнул в дачном доме. Службы МЧС оперативно прибыли на место происшествия, сумев потушить огонь, однако в сгоревшем здании без признаков жизни были обнаружены тела мужчины и женщины.