Два человека погибли при пожаре под Новосибирском — возбуждено уголовное дело

Posted 28 февраля, 08:17
Published 28 февраля, 08:17
Modified 28 февраля, 08:19
Updated 28 февраля, 08:19
В ранние часы 28 февраля 2025 года пожар вспыхнул в дачном доме. Службы МЧС оперативно прибыли на место происшествия, сумев потушить огонь, однако в сгоревшем здании без признаков жизни были обнаружены тела мужчины и женщины.
Местные следователи незамедлительно приступили к проведению доследственной проверки. Их задача — установить точные причины возгорания, а также выяснить, каким образом пожар привёл к летальным исходам. Команда экспертов собирает все имеющиеся доказательства и анализирует документы, чтобы восстановить цепочку событий.
На данный момент проводятся всесторонние проверочные мероприятия, направленные на изучение всех нюансов происшествия. Следователи обращают внимание на возможные нарушения правил пожарной безопасности, неисправности оборудования или иные технические факторы, способные спровоцировать подобное ЧП. По завершении проверки будет вынесено процессуальное решение, определяющее дальнейшие меры в рамках уголовного дела.