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Posted 28 февраля, 08:17

Published 28 февраля, 08:17

Modified 28 февраля, 08:19

Updated 28 февраля, 08:19

Сгоревший дом

Два человека погибли при пожаре под Новосибирском — возбуждено уголовное дело

28 февраля 2025, 08:17
Фото: 1MI. Сгоревший дом

Под Новосибирском возбудили уголовное дело из-за гибели двух людей на пожаре

В Мошковском районе произошел крупный пожар, который унес жизни двух людей, следователи возбудили уголовное дело, рассказали в ведомстве.

В ранние часы 28 февраля 2025 года пожар вспыхнул в дачном доме. Службы МЧС оперативно прибыли на место происшествия, сумев потушить огонь, однако в сгоревшем здании без признаков жизни были обнаружены тела мужчины и женщины.

Местные следователи незамедлительно приступили к проведению доследственной проверки. Их задача — установить точные причины возгорания, а также выяснить, каким образом пожар привёл к летальным исходам. Команда экспертов собирает все имеющиеся доказательства и анализирует документы, чтобы восстановить цепочку событий.

На данный момент проводятся всесторонние проверочные мероприятия, направленные на изучение всех нюансов происшествия. Следователи обращают внимание на возможные нарушения правил пожарной безопасности, неисправности оборудования или иные технические факторы, способные спровоцировать подобное ЧП. По завершении проверки будет вынесено процессуальное решение, определяющее дальнейшие меры в рамках уголовного дела.

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#Алина Гурицкая#Происшествия#Новосибирская область#Пожар#Смерть#Уголовное дело#МЧС#Проверка#Дачный дом
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