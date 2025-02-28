Эксперты назвали топ-5 полезных начинок для блинов

Они отмечают, что блины сами по себе не являются полезным продуктом. Белая мука, масло и сахар делают даже тоненький экземпляр углеводной и жировой ловушкой. А добавки вроде шоколада, арахиса или кремов провоцируют превышение дневной нормы калорий всего за один чайный перерыв, пишет sovainfo.ru.



Но есть способ сделать праздничное лакомство менее питательным — правильно подобрать начинки.



1. Мясо. Постные сорта, такие как говядина, курица или индейка, отлично подойдут. Вместо жарки попробуйте запекание или варку. Добавьте немного свежей зелени — петрушки, зелёного лука и перца. В финале замените сметану на греческий йогурт и дополните блюдо свежими овощами. Так получится полноценный приём пищи с нужным количеством белков, клетчатки и углеводов.



2. Сыры. Рассольные, такие как брынза, идеальны благодаря низкому содержанию жира и высокому количеству белка. Это ещё и кладезь кальция и фосфора. Смешайте сыр с небольшим количеством йогурта, добавьте сладкий перец и зелень. Для любителей остроты можно положить немного чили.



3. Ягоды. Забудьте про покупное варенье! Сделайте легкий джем самостоятельно: замороженную клубнику или малину смешайте с водой, добавьте немного апельсинового сока и капельку ванили. Варите всё несколько минут.



4. Фрукты. Мелко нарезанные яблоки приправьте корицей, соком апельсина или капелькой воды. Изюм заменит сахар, добавив сладость и полезные минералы. Готовьте недолго, чтобы сохранить максимум витаминов.



5. Блины с припёком. Почему бы не вспомнить старинный русский рецепт? Нарежьте кусочки постной буженины, выложите на сковороду и слегка обжарьте. Затем залейте тестом и готовьте как обычные блины.