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Posted 28 февраля, 05:40

Published 28 февраля, 05:40

Modified 28 февраля, 05:40

Updated 28 февраля, 05:40

Эксперты назвали топ-5 полезных начинок для блинов

28 февраля 2025, 05:40
Чтобы Масленица оставила приятное впечатление, а не лишние килограммы, важно подходить к блюдам осознанно, считают специалисты портала «Здоровое питание».

Они отмечают, что блины сами по себе не являются полезным продуктом. Белая мука, масло и сахар делают даже тоненький экземпляр углеводной и жировой ловушкой. А добавки вроде шоколада, арахиса или кремов провоцируют превышение дневной нормы калорий всего за один чайный перерыв, пишет sovainfo.ru.

Но есть способ сделать праздничное лакомство менее питательным — правильно подобрать начинки.

1. Мясо. Постные сорта, такие как говядина, курица или индейка, отлично подойдут. Вместо жарки попробуйте запекание или варку. Добавьте немного свежей зелени — петрушки, зелёного лука и перца. В финале замените сметану на греческий йогурт и дополните блюдо свежими овощами. Так получится полноценный приём пищи с нужным количеством белков, клетчатки и углеводов.

2. Сыры. Рассольные, такие как брынза, идеальны благодаря низкому содержанию жира и высокому количеству белка. Это ещё и кладезь кальция и фосфора. Смешайте сыр с небольшим количеством йогурта, добавьте сладкий перец и зелень. Для любителей остроты можно положить немного чили.

3. Ягоды. Забудьте про покупное варенье! Сделайте легкий джем самостоятельно: замороженную клубнику или малину смешайте с водой, добавьте немного апельсинового сока и капельку ванили. Варите всё несколько минут.

4. Фрукты. Мелко нарезанные яблоки приправьте корицей, соком апельсина или капелькой воды. Изюм заменит сахар, добавив сладость и полезные минералы. Готовьте недолго, чтобы сохранить максимум витаминов.

5. Блины с припёком. Почему бы не вспомнить старинный русский рецепт? Нарежьте кусочки постной буженины, выложите на сковороду и слегка обжарьте. Затем залейте тестом и готовьте как обычные блины.

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