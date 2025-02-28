Готовьтесь, люди: что подорожает в России в 2025 больше всего

Posted 28 февраля, 11:54
Published 28 февраля, 11:54
Modified 28 февраля, 11:56
Updated 28 февраля, 11:56
Участники рынка допускают, что мебель в 2025 году может подорожать на 15-30%. Это произошло из-за перевода производителей на уплату НДС в 5% вместо упрощенной системы налогообложения, использовавшейся ранее.
Помимо изменений в уплате налогов, производители отметили увеличение издержек на топливо и материалы для производства, повышение кредитной ставки и нехватку рабочих рук.
Ранее жители Новосибирска обратили внимание на подорожание косметики и парфюмерии — бюти-продукты всех сегментов стали дороже в среднем на 30%.