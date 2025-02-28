atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 28 февраля, 11:54

Published 28 февраля, 11:54

Modified 28 февраля, 11:56

Updated 28 февраля, 11:56

Что в России подорожает

Готовьтесь, люди: что подорожает в России в 2025 больше всего

28 февраля 2025, 11:54
Фото: 1MI. Что в России подорожает

Жителям Новосибирской области рассказали, что подорожает сильнее всего в 2025

Производители предупредили россиян о резком скачке цен на мебель и пояснили причину подорожания товаров всех категорий.

Участники рынка допускают, что мебель в 2025 году может подорожать на 15-30%. Это произошло из-за перевода производителей на уплату НДС в 5% вместо упрощенной системы налогообложения, использовавшейся ранее.

Помимо изменений в уплате налогов, производители отметили увеличение издержек на топливо и материалы для производства, повышение кредитной ставки и нехватку рабочих рук.

Ранее жители Новосибирска обратили внимание на подорожание косметики и парфюмерии — бюти-продукты всех сегментов стали дороже в среднем на 30%.

Комната без мебели и дом без лифта: что можно купить за маткапитал в Новосибирске
Узнать подробнее
Читайте также:
Сибирячки отметили резкий скачок цен на парфюмерию и косметикуСтало известно, во сколько обойдутся блины на Масленицу в НовосибирскеПодорожало буквально все: в Новосибирской области инфляция разогналась до 10%
#София Самарина#Экономика#Общество#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Цены#Сибирь
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 (905) 192-29-13, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика