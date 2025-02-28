Говядина подорожала на 107%: что происходит с ценами и где выгоднее покупать мясо

Posted 28 февраля, 09:12
Published 28 февраля, 09:12
Modified 28 февраля, 09:14
Updated 28 февраля, 09:14
В Новосибирской области цены на говядину демонстрируют резкий рост за последние десять лет. По данным Росстата, в январе 2015 года средняя стоимость килограмма говядины составляла всего 310,31 рубля, а в 2025 году эта цифра достигла 644,82 рубля — рост составил 107%. Даже бескостная говядина подорожала почти на 105%, что ставит перед потребителями вопрос о доступности данного продукта.
Однако данные статистического ведомства расходятся с картиной мира горожан. Многие утверждают, что реальные цены на говядину сильно выше, и теперь этот продукт стал «элитным», не многие могут себе его позволить. Для начала разберемся, что заставляет цены на эту категорию мясо расти если не каждый месяц, то каждый год.
Эксперты связывают стремительный рост стоимости говядины с рядом объективных причин. Во-первых, производство говядины отличается самой продолжительной циклической природой среди всех видов мяса. Об этом в том числе говорит директор Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Российской академии народного хозяйства Анатолий Тихонов:
«Только на то, чтобы корова выносила теленка, требуется девять месяцев, а полный цикл выращивания и откорма бычка до нужного веса занимает не менее полутора лет».
Этот длительный процесс означает, что затраты на корм, уход и ветеринарные препараты остаются высокими, что неизбежно отражается в конечной цене. Кроме того, в Сибири наблюдается дефицит местного производства говядины, и регион вынужден закупать мясо из европейской части России, где доминируют крупные игроки вроде «Мираторга». Свинина и курица, напротив, легко выращивается в СФО, что делает это мясо гораздо более доступным.
Наряду с внутренними факторами, на рост цен также влияет глобальное изменение спроса. По словам экспертов, большой проблемы с производством мяса в России нет — в год в РФ производят около 1,6 млн тонн говядины, из которых около 85% уходят на внутреннее потребление.
«Будущее России — в говядине. В мире ее будет не хватать, потому что для производства этого продукта требуется огромное количество ресурсов, воды и пастбищ», — подчеркивает руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин
Большую роль все-таки играет спрос, в том числе покупательская способность населения — многие граждане стали чаще отдавать предпочтение более дешевому мясу. Кстати, именно поэтому нехватку спроса пытаются решить на внешнем рынке, наращивая объем экспорта — с 2014 года он вырос более чем в 15 раз.
Цены на говядину в розничной торговле Новосибирска демонстрируют значительные различия в зависимости от торговой точки, категории продукта и даже места его размещения в магазине. Например, в сетях «Лента» покупатели могут столкнуться с разнообразием цен: мясо, предназначенное для приготовления бульонов, продается по цене около 789 рублей за килограмм, а бескостная лопатка — уже около 909 рублей. При этом антрекот и тазобедренная часть зачастую оцениваются выше, достигая 829 и 939 рублей соответственно, а стейки, такие как рибай, могут стоить от 634 рублей за 250 грамм. Цены указаны при использовании бонусной карты.
Супермаркет «Ашан» предлагает говядину для фарша примерно за 599 рублей за килограмм, в то время как отдел мясной продукции в «Магните» демонстрирует цены в районе 790 рублей за килограмм.
В «Пятерочке» и «Марии Ра» говядину в виде чистого мяса не продают. Ее можно встретить в виде фарша от 500 рублей за килограмм и в виде тушенки — от 220 рублей за банку.
При этом многие потребители отмечают, что цены на говядину в магазинах не сильно отличаются от стоимости на рынках. На Центральном рынке, говядина на кости может стоить около 750 рублей за килограмм, в то время как мясо без костей — до 950 рублей за килограмм.
Альтернативный вариант покупки говядины — приобретение через онлайн-объявления или на небольших рынках, где мясо продается напрямую от фермеров. Здесь цены могут быть ниже.
Однако выбор «в интернете» не такой большой. Например, на популярной онлайн-площадке для объявлений основной объем предложений — курица и свиница. Говядину обычно продают в качестве косточек и мяса для собак, некоторое мясо преднозначено для котлет, супов, гуляша. Премиальных вырезок почти нет. Цены разные, но гораздо ниже магазинных. Например, бескостное мясо продают за 535 рублей за килограмм, но только при покупке от 25 кило. Есть объявление даже с ценой 490 рублей за килограмм, но надо купить не менее 15 кило. К продаже предлагают даже тушу коровы за 540 рублей/кг. А вот якобы хорошая вырезка обойдется в 740 рублей/кг, что все равно дешевле, чем в магазине.
Но покупатель, приобретая мясо таким образом, сталкивается с определенными рисками. Мясная продукция, приобретенная «с рук», может не проходить обязательные проверки качества в лабораториях, что повышает вероятность покупки мяса ненадлежащего качества или даже зараженного паразитами.
Кроме того, существует риск приобретения так называемого финнозного мяса, содержащего личинки цепней, или мяса, заражённого трихинеллами. Такие продукты требуют специальной термической обработки в автоклаве, что невозможно обеспечить в домашних условиях, и могут представлять серьезную угрозу для здоровья.
Подорожание говядины в Новосибирской области — явление, обусловленное сочетанием долгого производственного цикла, зависимости от импорта и глобального роста спроса на этот продукт.
Аналитики прогнозируют, что динамика роста цен на говядину сохранится и в ближайшие годы. Особенно ощутимо рост цен будет сказываться имено на Сибири и Дальнем Востоке ввиду ограниченности производства в этих регионах и падающего спроса на мясо.
С учётом текущих экономических тенденций, эксперты предостерегают, что говядина постепенно перемещается из категории доступных продуктов в разряд деликатесов, доступных лишь по особым случаям.