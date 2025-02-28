Говядина подорожала на 107%: что происходит с ценами и где выгоднее покупать мясо

Однако выбор «в интернете» не такой большой. Например, на популярной онлайн-площадке для объявлений основной объем предложений — курица и свиница. Говядину обычно продают в качестве косточек и мяса для собак, некоторое мясо преднозначено для котлет, супов, гуляша. Премиальных вырезок почти нет. Цены разные, но гораздо ниже магазинных. Например, бескостное мясо продают за 535 рублей за килограмм, но только при покупке от 25 кило. Есть объявление даже с ценой 490 рублей за килограмм, но надо купить не менее 15 кило. К продаже предлагают даже тушу коровы за 540 рублей/кг. А вот якобы хорошая вырезка обойдется в 740 рублей/кг, что все равно дешевле, чем в магазине.