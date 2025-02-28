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Posted 28 февраля, 09:35

Published 28 февраля, 09:35

Modified 28 февраля, 09:37

Updated 28 февраля, 09:37

Как купить собственную недвижимость в 2025

Комната без мебели и дом без лифта: что можно купить за маткапитал в Новосибирске

28 февраля 2025, 09:35
Фото: 1MI. Как купить собственную недвижимость в 2025

Стало известно, какую недвижимость можно купить в новосибирске за маткапитал

Жителям Новосибирской области рассказали, какую недвижимость можно приобрести на сумму маткапитала в 2025 году.

В 2025 году в Новосибирской области размер выплаты на первого ребенка составил 690 266,95 рублей. При появлении второго ребенка можно получить 912 162,09 рублей. А также можно получить доплату в 221 895,10 рублей если родители ранее получили выплату за первенца.

Предлагаем читателям Atas.info посмотреть, что на эту сумму (912 162 рублей) предлагает рынок недвижимости в Новосибирске и области.

Точный размер маткапитала с февраля 2025 назвали жителям Новосибирска
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Обзавестись собственным жильем в Новосибирской области менее чем за один миллион рублей в 2025 году крайне затруднительно. С помощью маткапитала можно погасить часть стоимости жилья или пробрести долю в квартире.

За 900 000 рублей предлагается приобрести долю в однокомнатной квартире в Первомайском районе Новосибирска на ул. Героев Революции. Квартира расположена на 8 этаже 16-этажного дома. Общая площадь квартиры составляет 42 м², санузел совмещенный, имеется евроремонт.

Доля в 1-комнатной квартире за 900 000
Доля в 1-комнатной квартире за 900 000
Доля в 1-комнатной квартире за 900 000
Доля в 1-комнатной квартире за 900 000
Доля в 1-комнатной квартире за 900 000. Фото: Авито

Долю в однокомнатной квартире за 500 000 предлагается приобрести в Советском районе Новосибирска на ул. Динамовцев.

Квартира расположена на последнем этаже 5-этажного дома, общая площадь составляет 33 м², жилая — 18 м², санузел совмещенный. Имеется косметический ремонт.

Доля в 1-комнатной квартире за 500 000
Доля в 1-комнатной квартире за 500 000
Доля в 1-комнатной квартире за 500 000
Доля в 1-комнатной квартире за 500 000. Фото: Авито

Стать единоличным собственником квартиры, имея на руках только маткапитал в 2025 году не получится. Однако с его помощью можно внести первоначальный взнос и погасить большую часть стоимости например, небольшой квартиры-студии в Новосибирске.

Так, за 1 494 000 рублей можно приобрести студию без мебели на пятом этаже в доме на ул. Сухановская в Калининском районе. Общая площадь составляет 17 м², жилая — Жилая площадь: 14 м². В квартире сделан евроремонт, однако из мебели имеется только кухня, техника первой необходимости отсутствует.

Квартира-студия за 1 494 000 рублей
Квартира-студия за 1 494 000 рублей
Квартира-студия за 1 494 000 рублей
Квартира-студия за 1 494 000 рублей
Квартира-студия за 1 494 000 рублей
Квартира-студия за 1 494 000 рублей. Фото: Авито

Подводя итог, стоит отметить, что обзавестись достаточной жилплощадью для семьи с двумя детьми в Новосибирске исходя только из маткапитала невозможно. Однако возможно внести первоначальный взнос или погасить ипотеку частично.

Тем временем, в Новосибирской области зафиксировали стремительный рост инфляции.

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#София Самарина#Экономика#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Выплаты#Россия#Цены#Сибирь#Квартира
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