Комната без мебели и дом без лифта: что можно купить за маткапитал в Новосибирске

В 2025 году в Новосибирской области размер выплаты на первого ребенка составил 690 266,95 рублей. При появлении второго ребенка можно получить 912 162,09 рублей. А также можно получить доплату в 221 895,10 рублей если родители ранее получили выплату за первенца.