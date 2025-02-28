atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 28 февраля, 03:20

Published 28 февраля, 03:20

Modified 28 февраля, 03:22

Updated 28 февраля, 03:22

Ракета стартовала

Космическая ракета Союз-2.1а вывела на орбиту Прогресс МС-30 — как это было

28 февраля 2025, 03:20
Фото: Роскосмос. Ракета стартовала

Жители Новосибирска наблюдали запуск космического корабля к МКС

Ракета «Союз-2.1а» успешно запустила «Прогресс МС-30» к МКС с новыми грузами: жители Новосибирска могли наблюдать за трансляцией в прямом эфире.

С Байконура в сторону Международной космической станции (МКС) отправилась ракета «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-30». На борту находится около 2,6 тонны различных материалов, среди которых новый скафандр для выходов в открытый космос.

Пуск транслировал «Роскосмос»: запуск был показан в прямом эфире на медиафасаде медиахолдинга МАЕР, расположенном на площади Карла Маркса, 1. Подобные трансляции проходили также в Санкт-Петербурге, Подмосковье, Краснодаре, Уфе, Омске, Владивостоке, Перми и Хабаровске.

Видео: Роскосмос.

Через 8 минут и 49 секунд после старта ракета вывела «Прогресс МС-30» на орбиту Земли. После того как корабль отделился от третьей ступени «Союза-2.1а», были раскрыты солнечные панели и антенны, и он начал свой путь к МКС.

Кораблю предстоит выполнить 34 витка вокруг нашей планеты, прежде чем он сможет пристыковаться к станции. Ожидается, что это произойдет через 49 часов и 40 минут после старта. Миссия «Прогресс МС-30» продлится в итоге 193 дня.

Космонавт из Новосибирска Анна Кикина рассказала о наличии проблем со здоровьем
Узнать подробнее

Ранее «Роскосмос» сообщил, что среди грузов, которые доставит «Прогресс МС-30», находятся аппаратура и оборудование для систем станции, укладки для научных экспериментов, таких как «Асептик», «Биодеградация», «Виртуал», «Каскад», «Лазма», «Мираж», «Нейроиммунитет» и «Фотобиореактор». Также на борту имеются одежда и питание для космонавтов, медицинские и санитарные средства, 950 кг топлива, 420 кг воды и 50 кг азота. Среди прочего, корабль везёт новый скафандр для работы в открытом космосе под названием «Орлан-МКС» №6.

Новосибирцы Роман Власов и Анна Кикина одержали победу в испытании на шоу «Титаны»
Узнать подробнее
Читайте также:
Роскосмос назвал дату отправления сибирячки Анны Кикиной в космосСибирячка передала «привет» в космос — как у нее это получилосьУроженка Новосибирска Кикина снова полетит в космос — называем сроки и условия
#Эмилия Губарева#Видео#Новосибирск#Космос#МКС#Ракета#Роскосмос#Байконур#Космонавты
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 (905) 192-29-13, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика