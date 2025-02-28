Космическая ракета Союз-2.1а вывела на орбиту Прогресс МС-30 — как это было

Posted 28 февраля, 03:20
Published 28 февраля, 03:20
Modified 28 февраля, 03:22
Updated 28 февраля, 03:22
С Байконура в сторону Международной космической станции (МКС) отправилась ракета «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-30». На борту находится около 2,6 тонны различных материалов, среди которых новый скафандр для выходов в открытый космос.
Пуск транслировал «Роскосмос»: запуск был показан в прямом эфире на медиафасаде медиахолдинга МАЕР, расположенном на площади Карла Маркса, 1. Подобные трансляции проходили также в Санкт-Петербурге, Подмосковье, Краснодаре, Уфе, Омске, Владивостоке, Перми и Хабаровске.
Через 8 минут и 49 секунд после старта ракета вывела «Прогресс МС-30» на орбиту Земли. После того как корабль отделился от третьей ступени «Союза-2.1а», были раскрыты солнечные панели и антенны, и он начал свой путь к МКС.
Кораблю предстоит выполнить 34 витка вокруг нашей планеты, прежде чем он сможет пристыковаться к станции. Ожидается, что это произойдет через 49 часов и 40 минут после старта. Миссия «Прогресс МС-30» продлится в итоге 193 дня.
Ранее «Роскосмос» сообщил, что среди грузов, которые доставит «Прогресс МС-30», находятся аппаратура и оборудование для систем станции, укладки для научных экспериментов, таких как «Асептик», «Биодеградация», «Виртуал», «Каскад», «Лазма», «Мираж», «Нейроиммунитет» и «Фотобиореактор». Также на борту имеются одежда и питание для космонавтов, медицинские и санитарные средства, 950 кг топлива, 420 кг воды и 50 кг азота. Среди прочего, корабль везёт новый скафандр для работы в открытом космосе под названием «Орлан-МКС» №6.