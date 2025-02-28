Космическая ракета Союз-2.1а вывела на орбиту Прогресс МС-30 — как это было

Ранее «Роскосмос» сообщил, что среди грузов, которые доставит «Прогресс МС-30», находятся аппаратура и оборудование для систем станции, укладки для научных экспериментов, таких как «Асептик», «Биодеградация», «Виртуал», «Каскад», «Лазма», «Мираж», «Нейроиммунитет» и «Фотобиореактор». Также на борту имеются одежда и питание для космонавтов, медицинские и санитарные средства, 950 кг топлива, 420 кг воды и 50 кг азота. Среди прочего, корабль везёт новый скафандр для работы в открытом космосе под названием «Орлан-МКС» №6.