Лунный календарь на март 2025: что категорически запрещено делать в эти даты

Posted 28 февраля, 20:20
Published 28 февраля, 20:20
Modified 28 февраля, 20:22
Updated 28 февраля, 20:22
За лунный месяц спутник проходит четыре основные фазы, каждая из которых имеет свои особенности и влияние: растущую, убывающую, новолуние и полнолуние. Так, март начнется со второго лунного дня, фаза растущей луны продлиться до 13 марта, 14 числа наступит полнолуние, после чего Луна нанет убывать до 28 марта. Новолуние наступит 29 числа.
Самыми благоприятными датами станут 4, 5 и 20 марта. В эти дни смело беритесь за новые дела и проекты. 12, 13 и 21 марта можно планировать важные деловые встречи и свидания. В период растущей Луны можно почувствовать прилив сил и энергии для новых достижений. Также в растущую фазу можно сменить прическу — стрижка разрешается в эти дни.
Самыми неблагоприятными днями для новых начинаний станут 2, 7, 14, 16, 28 и 30 марта. В эти дни рекомендуется избегать важных мероприятий, однако если вам все же придется столкнутся с необходимостью принять важное решение, стоит подойти к нему предельно осознанно. На убывающую Луну рекомендуется избегать похода в салоны красоты — результат может оказаться непредсказуемым.
В новолуние (с 29 марта) рекомендуется сосредоточится на себе: заглянуть в свой внутренний мир с помощью прогулок, медитаций, осознанного дыхания и рефлексии. Избегайте уборки и дорогих покупок с дни с 29 по 31 марта.
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