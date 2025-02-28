Лунный календарь на март 2025: что категорически запрещено делать в эти даты

Самыми благоприятными датами станут 4, 5 и 20 марта. В эти дни смело беритесь за новые дела и проекты. 12, 13 и 21 марта можно планировать важные деловые встречи и свидания. В период растущей Луны можно почувствовать прилив сил и энергии для новых достижений. Также в растущую фазу можно сменить прическу — стрижка разрешается в эти дни.