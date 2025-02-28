Медик Чиркова: «цитрусовые могут стать угрозой для здоровья»

Эксперт пояснила, что при отсутствии инсулинорезистентности крайне высоки риски получить расстройство желудка из-за высокого содержания клетчатки и органических кислот. Более того, при переедании цитрусовых, по словам эксперта можно получить желтоватый цвет слизистых и кожи из-за обилия биофлавоноида ликопина, который и придает фруктам цвет.