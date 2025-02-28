Медик Чиркова: «цитрусовые могут стать угрозой для здоровья»

Posted 28 февраля, 12:57
Published 28 февраля, 12:57
Modified 28 февраля, 12:59
Updated 28 февраля, 12:59
Как объяснила врач Ольга Чиркова в беседе с телеканалом «Саратов 24», людям с отсутствием инсулинрезистентности опасно употреблять цитрусовые фрукты в большом количестве.
Эксперт пояснила, что при отсутствии инсулинорезистентности крайне высоки риски получить расстройство желудка из-за высокого содержания клетчатки и органических кислот. Более того, при переедании цитрусовых, по словам эксперта можно получить желтоватый цвет слизистых и кожи из-за обилия биофлавоноида ликопина, который и придает фруктам цвет.
Более того, врач напомнила о необходимости сократить количество потребления фруктов для тех, кто хочет сбросить вес, а также пациентам, страдающим диабетом, так как цитрусовые богаты натуральными сахарами.
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