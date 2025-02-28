atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 28 февраля, 12:57

Published 28 февраля, 12:57

Modified 28 февраля, 12:59

Updated 28 февраля, 12:59

Чрезмерное употребление цитрусовых не принесет пользы

Медик Чиркова: «цитрусовые могут стать угрозой для здоровья»

28 февраля 2025, 12:57
Фото: 1MI. Чрезмерное употребление цитрусовых не принесет пользы

Медик шокировала новосибирцев, рассказав об опасности цитрусовых для здоровья

Эксперт рассказала, почему чрезмерное употребление фруктов, которые принято считать полезными, может вызвать негативные последствия.

Как объяснила врач Ольга Чиркова в беседе с телеканалом «Саратов 24», людям с отсутствием инсулинрезистентности опасно употреблять цитрусовые фрукты в большом количестве.

Эксперт пояснила, что при отсутствии инсулинорезистентности крайне высоки риски получить расстройство желудка из-за высокого содержания клетчатки и органических кислот. Более того, при переедании цитрусовых, по словам эксперта можно получить желтоватый цвет слизистых и кожи из-за обилия биофлавоноида ликопина, который и придает фруктам цвет.

Более того, врач напомнила о необходимости сократить количество потребления фруктов для тех, кто хочет сбросить вес, а также пациентам, страдающим диабетом, так как цитрусовые богаты натуральными сахарами.

Ранее эксперты назвали топ-5 самых полезных начинок для масленичных блинов.

На Новосибирскую область обрушится мощная магнитная буря
Узнать подробнее
Читайте также:
«Страшнее ковида»: мощный вирус угрожает жителям Новосибирской областиСтало известно, введут ли масочный режим в НовосибирскеВрачи назвали причину массовой потери волос подростками в Новосибирске
#София Самарина#Общество#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Врач#Россия#Здоровье#Сибирь#Питание
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 (905) 192-29-13, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика